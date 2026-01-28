Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ca actor

„Furios” și „inferior” sunt cuvintele cu care Ethan Hawke descrie impactul pe care Tom Cruise l-a avut asupra actorilor de la Hollywood, într-o confesiune sinceră despre presiune, standarde imposibile și așteptări nerealiste, potrivit New York Post.

Când cascadoriile devin o povară pentru restul Hollywood-ului

Invitat la Festivalul de Film de la Sundance, unde își promovează noul film The Weight, Ethan Hawke a vorbit deschis despre modul în care Tom Cruise a schimbat regulile jocului în industria cinematografică. Actorul de 55 de ani a recunoscut că performanțele spectaculoase ale lui Cruise, cunoscut pentru faptul că își face singur cascadoriile, au creat un nou standard care apasă greu pe umerii celorlalți actori.

„Tom Cruise a schimbat complet ceea ce se așteaptă de la un actor”, a declarat Hawke. „O parte din mine a devenit furioasă de-a lungul anilor, pentru că acum toți am ajuns să ne simțim inferiori dacă folosim o echipă de cascadori.” În opinia lui, această cultură a „autodepășirii extreme” riscă să transforme o alegere artistică într-o obligație.

Tom Cruise este celebru pentru cascadoriile sale din seria Mission: Impossible – de la agățatul de un avion în zbor, până la sărituri cu motocicleta de pe stânci sau secvențe filmate la mare altitudine, fără dubluri. Deși publicul adoră autenticitatea acestor momente, Hawke atrage atenția că nu toți actorii ar trebui să fie judecați după aceleași criterii.

„Nu toate filmele trebuie să fie explozive”

Hawke a subliniat că noul său film, The Weight, merge într-o direcție complet diferită. Pelicula spune o poveste profund umană despre un bărbat văduv, despărțit de fiica sa și trimis într-un lagăr de muncă în perioada Marii Crize Economice. Deși a realizat singur multe dintre scenele solicitante, actorul insistă că acestea au fost „umane”, nu spectaculoase în sens hollywoodian. „Ce mi-a plăcut la filmul nostru este că nu există cascadorii ridicole. Nu e despre explozii sau supereroi. E despre oameni”, a explicat el. Regizorul Padraic McKinley a confirmat dedicarea actorului, precizând că Hawke a realizat aproape toate scenele dificile, cu excepția uneia singure, după ce a fost la un pas de o accidentare serioasă.

Ca o contrareacție, Tom Cruise a explicat în repetate rânduri că face propriile cascadorii din pasiune și din dorința de autenticitate, nu pentru a crea presiune asupra colegilor săi. „Oamenii simt autenticitatea. Simt bucuria de a învăța ceva nou și de a crea”, a spus actorul într-un interviu anterior.

Confesiunea lui Ethan Hawke deschide însă o discuție mai amplă despre limite, siguranță și libertatea artistică. Într-o industrie obsedată de spectaculos, nu toți actorii vor (sau trebuie) să concureze cu Tom Cruise. Pentru unii, adevărata performanță rămâne cea emoțională, nu cea filmată la mii de metri altitudine.

CITEȘTE ȘI:

Tom Cruise, în formă chiar și la 63 de ani. Care este secretul

Despărțire neașteptată în showbiz! Tom Cruise este din nou burlac, după ce s-a despărțit de iubita cu 26 de ani mai tânără