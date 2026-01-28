Acasă » Știri » Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ca actor

Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ca actor

De: Diana Cernea 28/01/2026 | 07:50
Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ca actor
Sursa foto: Shutterstock

„Furios” și „inferior” sunt cuvintele cu care Ethan Hawke descrie impactul pe care Tom Cruise l-a avut asupra actorilor de la Hollywood, într-o confesiune sinceră despre presiune, standarde imposibile și așteptări nerealiste, potrivit New York Post.

Când cascadoriile devin o povară pentru restul Hollywood-ului

Invitat la Festivalul de Film de la Sundance, unde își promovează noul film The Weight, Ethan Hawke a vorbit deschis despre modul în care Tom Cruise a schimbat regulile jocului în industria cinematografică. Actorul de 55 de ani a recunoscut că performanțele spectaculoase ale lui Cruise, cunoscut pentru faptul că își face singur cascadoriile, au creat un nou standard care apasă greu pe umerii celorlalți actori.

„Tom Cruise a schimbat complet ceea ce se așteaptă de la un actor”, a declarat Hawke. „O parte din mine a devenit furioasă de-a lungul anilor, pentru că acum toți am ajuns să ne simțim inferiori dacă folosim o echipă de cascadori.” În opinia lui, această cultură a „autodepășirii extreme” riscă să transforme o alegere artistică într-o obligație.

Tom Cruise este celebru pentru cascadoriile sale din seria Mission: Impossible – de la agățatul de un avion în zbor, până la sărituri cu motocicleta de pe stânci sau secvențe filmate la mare altitudine, fără dubluri. Deși publicul adoră autenticitatea acestor momente, Hawke atrage atenția că nu toți actorii ar trebui să fie judecați după aceleași criterii.

„Nu toate filmele trebuie să fie explozive”

Hawke a subliniat că noul său film, The Weight, merge într-o direcție complet diferită. Pelicula spune o poveste profund umană despre un bărbat văduv, despărțit de fiica sa și trimis într-un lagăr de muncă în perioada Marii Crize Economice. Deși a realizat singur multe dintre scenele solicitante, actorul insistă că acestea au fost „umane”, nu spectaculoase în sens hollywoodian. „Ce mi-a plăcut la filmul nostru este că nu există cascadorii ridicole. Nu e despre explozii sau supereroi. E despre oameni”, a explicat el. Regizorul Padraic McKinley a confirmat dedicarea actorului, precizând că Hawke a realizat aproape toate scenele dificile, cu excepția uneia singure, după ce a fost la un pas de o accidentare serioasă.

Ca o contrareacție, Tom Cruise a explicat în repetate rânduri că face propriile cascadorii din pasiune și din dorința de autenticitate, nu pentru a crea presiune asupra colegilor săi. „Oamenii simt autenticitatea. Simt bucuria de a învăța ceva nou și de a crea”, a spus actorul într-un interviu anterior.

Confesiunea lui Ethan Hawke deschide însă o discuție mai amplă despre limite, siguranță și libertatea artistică. Într-o industrie obsedată de spectaculos, nu toți actorii vor (sau trebuie) să concureze cu Tom Cruise. Pentru unii, adevărata performanță rămâne cea emoțională, nu cea filmată la mii de metri altitudine.

CITEȘTE ȘI:

 Tom Cruise, în formă chiar și la 63 de ani. Care este secretul

Despărțire neașteptată în showbiz! Tom Cruise este din nou burlac, după ce s-a despărțit de iubita cu 26 de ani mai tânără

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Știri
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Știri
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până…
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea...
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat ...
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor ...
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Vezi toate știrile
×