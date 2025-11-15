Acasă » Știri » „Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului.” Cine este medicul care intervine în tragedia momentului

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 15:50
Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul unui medic stomatolog din București, în urma unei anestezii generale, a trecut de granițele țării. Un renumit medic român specializat în Terapie Intensivă din Germania dă de pământ cu cei responsabili de nenorocire. 

Torje Iuliu este medicul român specializat în ATI din Germania. În calitate de părinte și de medic, bărbatul susține că nu și-ar lăsat niciodată copilul să fie anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie, în condiții de maximă siguranță, și nici nu ar face niciodată anestezie pediatrică în afara unei unități medicale competente, în absența unui accces rapid la terapie intensivă.

Medicul afirmă că tragedia prin care a trecut Sara nu este un caz particular și nici ”un accident românesc”. Astfel de situații se întâmplă peste tot în lume, chiar în țările dezvoltate, în sisteme medicale puse la punct și solide.

”Am fost întrebat ce părere am despre tragedia din România. Răspunsul meu este unul greu, dar sincer. În primul rând, astfel de evenimente nu sunt „accidente românești”. Din păcate, ele se întâmplă peste tot în lume… în țări foarte dezvoltate, în sisteme medicale solide. Aceste tragedii seamănă între ele în mecanism, nu în vinovății. Iar tocmai asta le face atât de dureroase și atât de greu de acceptat. Dar, dacă mă întrebați pe mine, personal, ca medic și ca părinte, poziția mea este categorică. Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului.

Și spun asta ca medic cu supraspecializare în terapie intensivă, care a avut nenorocul profesional de a canula ECMO la copii chiar sub 2 ani. Am văzut cât de repede se schimbă lucrurile. Am văzut cât de puține secunde ai la dispoziție. Și am văzut cât de mult contează unde ești în momentul zero”, a spus Torje Iuliu, medic specializat în terapie intensivă.

Medicul a explicat faptul că, în cazul copiilor, mai ales a celor cu vârste fragede, complicațiile pot apărea oricând. În lipsa unei reacții rapide – care ar trebui să aibă loc în secția ATI, pot apărea finaluri tragice, la fel cum s-a întâmplat în cazul Sarei, care a murit la o vârstă cu risc fiziologic extrem de ridicat.

”Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital, în afara unei secții de anestezie pediatrică, în afara accesului imediat la terapie intensivă pediatrică.

De ce? Pentru că știu, din practică, că fiziologia unui copil mic nu iartă întârzierile. Și știu că, atunci când apare complicația, diferența dintre spital și un cabinet nu e una „administrativă”. Este una de viață și de moarte.

Iar în multe astfel de situaţii, anestezistul fie este ieşit din rutina clinică pediatrică, fie nu deţine competenţe reale în anestezia copilului mic, un factor major în contextul reacţiilor fulgerătoare specifice acestei vârste”, a mai spus Torje Iuliu.

