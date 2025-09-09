Europa, lovită de un nou val de COVID! În România s-au înregistrat deja 11 decese

Europa se confruntă cu o nouă creștere semnificativă a numărului de cazuri de COVID-19, statisticile oficiale indicând o accelerare a răspândirii virusului pe întreg continentul. După o perioadă relativ calmă pe timpul verii, raportările recente confirmă că SARS-CoV-2 revine în prim-plan, iar începutul lunii septembrie aduce semnale clare ale unui nou val epidemic.

Simptomele care ridică suspiciunea unei infecții COVID-19 rămân asemănătoare cu cele cunoscute din valurile anterioare: febră ridicată, oboseală accentuată, dureri de gât, secreții nazale și tuse persistentă. Persoanele care prezintă astfel de manifestări sunt sfătuite să se testeze, pentru a preveni răspândirea virusului și pentru a evita complicațiile.

În România s-au înregistrat deja 11 decese

În România, datele publicate pentru perioada 1–7 septembrie arată o creștere de aproape 29% a cazurilor noi, comparativ cu săptămâna precedentă. În total, au fost înregistrate 5.133 de infectări confirmate prin testare, dintre care peste 1.200 reprezintă reinfectări – pacienți testați pozitiv după mai mult de 90 de zile de la o infecție anterioară. În aceeași săptămână s-au raportat și 11 decese asociate cu boala, iar numărul testelor pozitive a crescut vizibil: rata de pozitivitate a ajuns la 30,1%, cu peste 15% mai mare decât în intervalul anterior.

Situația este urmărită cu atenție și în Bulgaria, unde autoritățile de sănătate au raportat o creștere de aproximativ 30% a cazurilor într-o singură săptămână. Evoluția actuală este interpretată drept începutul unui nou val epidemic, cu posibilitatea ca numărul infectărilor să se dubleze până la sfârșitul lunii septembrie. Chiar dacă datele oficiale nu surprind toate cazurile, având în vedere că numeroase persoane folosesc teste rapide acasă, trendul este considerat reprezentativ pentru ceea ce se întâmplă la nivelul comunității.

La nivel european, creșterea raportată este de aproape 50% într-un interval de o lună: de la 22.000 de cazuri în iulie, la peste 35.000 în august. Aceste cifre, deși mai mici decât cele înregistrate în vârfurile pandemice anterioare, confirmă că virusul continuă să circule activ și să producă valuri succesive de îmbolnăviri.

Un aspect observat în acest nou val este că majoritatea cazurilor prezintă forme ușoare, fără a crea deocamdată o presiune majoră asupra sistemelor de sănătate. Totuși, spitalele încep să raporteze o creștere graduală a internărilor, mai ales în rândul pacienților vulnerabili, cu afecțiuni cronice. Specialiștii atrag atenția că aceste date sugerează nevoia de vigilență, chiar dacă impactul nu este, deocamdată, la nivelul crizelor sanitare din anii trecuți.

