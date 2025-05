Eva Kiss o spune în premieră, după 35 de ani! Momentul când a trebuit să plece în Danemarca de dragul soțului: ”Vino acasă!” ”Nu pot, am datorii aici!”

Stabilită de mai bine de 30 de ani în Danemarca, Eva Kiss, una dintre vocile de aur ale României, spune că este exclus să se mai întoarcă, definitiv, acasă. Artista a părăsit locurile natale pentru a-i fi alături soțului său, care fugise din țară înainte de Revoluție. Acesta nu a mai putut reveni în România după dărâmarea regimului comunist întrucât își făcuse ceva datorii peste hotare. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Eva Kiss, una dintre vocile care au traversat generații și regimuri, rămânând fidelă muzicii, a plecat din România cu sufletul strâns, alături de fiicele sale. Deși începutul în Danamerca a fost unul dificil, cu o limbă greu de învățat și provocări personale, după cum mărturisește ea însăși într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, adaptarea s-a produs treptat. Și, împreună cu soțul său, a reușit să formeze un duo artistic apreciat, să apară la televiziuni și posturi de radio daneze și să cânte de două ori în fața Reginei Margareta a Danemarcei.

Chiar și departe de țară, Eva Kiss a continuat însă să trăiască românește. Vorbește acasă limba sa natală, păstrează tradițiile, religia și legătura cu comunitatea românească. Și-și amintește cu emoție de turneele prin țară. Iar una dintre cel mai mari dorințe ale sale e aceea de a reveni să cânte pe scena authtonă.

Eva Kiss, nevoită să plece în Danemarca: „Soțul își făcuse datorii acolo”

CANCAN.RO: Cum a fost adaptarea în Danemarca? V-ați gândit să vă reîntoarceți și să vă stabiliți iar în România?

Eva Kiss: Definitiv nu mai pot pentru că am cele două fete acolo. Ele s-au adaptat foarte bine. Pentru noi, a fost greu la început. Dar încet, încet, am reușit să ne creăm un cerc de artiști. Am ajuns și la radio, la televiziune. Am cântat de două ori la Regina Margareta a Danemarcei. Deci e o cinste pentru noi și suntem bucuroși. Suntem apreciați. Eu și cu soțul meu, Constantin Radu formăm un duo.

CANCAN.RO: Ce v-a determinat să alegeți această țară și să plecați din România?

Eva Kiss: N-am ales eu. Soțul meu a mers așa, mai încet la început, adică în anii ’88, înainte de Revoluție. Când a căzut regimul, i-am spus: vino acasă, că o să fie bine și aici. El mi-a zis: nu pot acum, că m-am îndatorat să vă aștept pe voi, iar când terminăm cu datoriile, venim acasă. De pe o zi pe alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, copilele s-au adaptat foarte bine acolo. Acum vorbesc foarte bine daneza. Cea mică, de exemplu, gândește în daneză și după traduce în românește. Deci nu mai depinde numai de noi. Dar venim în România de câte ori putem.

CANCAN.RO: Când ați fost ultima oară în România?

Eva Kiss: Anul trecut, le Festivalul Internațional de film, la Teatrul Goppo. Și acum.. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment atunci când ați plecat și ați ajuns în Danemarca?

Eva Kiss: A fost foarte greu pentru că plecam cu un copil mic, de un an și 11 luni. Fata mare avea 17 ani. Plus limba care era imposibil de învățat. Plecam dintr-o țară de care și acum mi-e dor. A fost, a fost foarte greu începutul.

„Au fost moment grele”

CANCAN.RO: Din România ce vă lipsește acum?

Eva Kiss: Noi vorbim în românește, avem cercul nostru de români acolo. Trăim românește, păstrăm datinile și religia ortodoxă. Încercăm să completăm ce nu avem acolo.

CANCAN.RO: Cât de greu v-a fost în perioada comunistă în care trebuia să cântați sub o anume presiune? Mă refer la faptul că trebuia să aveți o anumită ținută, să vă controlați mișcările pe scenă…

Eva Kiss: Au fost momente grele. Trebuia să avem o anumită ținută, să nu purtăm bijuterii prea zornăitoare. Dar am foarte multe melodii foarte frumoase lansate și-n perioada aceea.

Marea sa dorință

CANCAN.RO: Ați avut probleme cu ieșitul din țară, la concerte?

Eva Kiss: Întotdeauna au fost probleme când trebuia să ieșim din țară. Dar acolo unde a trebuit să mă duc, am putut să merg. Am făcut turnee în Japonia, în Cuba, în Bulgaria, la festivaluri precum Trofeul de aur, în Ungaria, în Rusia. Și-n Turcia am avut turneu cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Pentru că în anul 1975 am fost angajată acolo. Anul acesta fac 50 de ani de când am fost angajată la teatru.

CANCAN.RO: Ce ar trebui să mai știe lumea despre dumneavoastră? Un gând pe care nu l-ați spus niciodată până acum…

Eva Kiss: Sunt foarte bucuroasă și sper să mai revin pe scenă aici, în Româna. Mi-e foarte dor de publicul din România. De turneele prin țară îmi aduc aminte cu nostalgie. Deci sper să ne revedem cu publicul din România.

CANCAN.RO: V-ați simțit mai apreciată în Danemarca decât aici?

Eva Kiss: Nu pot să spun. În România simt altfel. Și sunt bucuroasă pentru că simt că aici sunt mai apreciată. Și acolo sunt apreciată, dar nu se compară.

CANCAN.RO: Cum ați ajuns să cântați pentru familie regală din Danemarca?

Eva Kiss: Am avut niște impresari care mi-au spus că trebuie să fac acel lucru. A fost bine.

„Eram privighetoarea lui”

CANCAN.RO: Ați avut vreun moment în care ați vrut să renunțați la muzică și până când vă mai vedeți pe scenă?

Eva Kiss: Niciodată nu am avut vreun astfel de moment. M-am născut cântând, cum spunea tata, că eram privighetoarea lui. Toată viața am cântat. Oriunde am apucat, am cântat. Și nu cred că vreodată o să am această dorință, să mă las.

CANCAN.RO: Cântați și acum „Puterea dragostei”? Chiar și-n Danemarca?

Eva Kiss: Îmi cere lumea foarte des această melodie și o cânt cu foarte mare plăcere, și-n Danemarca. O încep în limba română și o termin în limba engleză.

CANCAN.RO: Credeți că sunt apreciați așa cum s-ar cuveni, colegii dumneavoastră din vechea generație?

Eva Kiss: Pe undeva, cred că sunt puțin cam uitați. Totuși se pare că generația noastră revine. Și muzica noastră, melodiile noastre. Și mă bucur enorm.

