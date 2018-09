Ex-iubitul Renatei s-a combinat cu o cunoscută asistentă TV! Problema e că…

După ce a apărut în compania mai multor frumuseți din showbiz-ul autohton, printre care s-au numărat Renata Gheorghe, dar și Andreea Sasu, Marco Calu se pare că a dat o nouă ”lovitură” în plan amoros. (Super oferta de angajare) Ex-iubitul Renatei s-a combinat cu o cunoscută asistentă TV, cu care a petrecut o noapte de pomină în Nuba. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră națională, imagini unice cu cel mai nou cuplu din lumea mondenă.(CITEȘTE ȘI: ANDREEA SASU, “MARATON” NEMAIVĂZUT CU VEDETA DIN PRISON BREAK, UN MILIARDAR ȘI UN INTERLOP)

Celebrul interlop Marco Calu, fiul controversatului om de afaceri Marcel Calu, cel care ar fi pus ”stăpânire” pe mai multe sectoare ale Capitalei, pare să fie noul Casanova de pe scena mondenă de la noi din țară. După ce, în trecut, s-a iubit cu mai multe bombe sexy din showbiz, ex-iubitul Renatei continuă să demonstreze că este un mare ”devorator” de femei frumoase. (Cât câștigi dacă faci videochat?)

Controversatul interlop s-a combinat cu o celebră asistentă TV, nimeni alta decât Andreea Podărescu. Bruneta care, în urmă cu ceva timp, o acuza pe Iuliana Luciu că vrea să-i „spargă” casa. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Se pare că, după acest episod, fosta asistentă TV nu s-a sfiit să se afișeze cu un alt bărbat.

Weekendul trecut, noul Casanova din showbiz, Marco Calu, și-a scos noua „cucerire” în cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herăstrau, Nuba, acolo unde i-a întâlnit și CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Într-o formă de zile mari, cei doi îndrăgostiți s-au distrat preț de câteva ore în renumitul club. Chiar dacă a devenit mămică, Andreea Podărescu s-a distrat mai ceva ca-n zilele când nu avea niciun fel de griji. Bruneta s-a dezlănțuit pe ritmurile freenetice ale muzicii. (NU RATA, AICI: FLORIN SALAM A APRINS RĂZBOIUL ÎN LUMEA INTERLOPĂ)

Mai mult decât atât, senzuala brunetă a fost tratată mai ceva decât o prințesă. Ca un veritabil gentleman, Marco Calu a avut grijă să îi ofere noii sale „cuceriri” cele mai rafinate băuturi.(Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti)

Frații Calu, implicați în dosarul lui Mario Iorgulescu

Marco și Franco Calu au apărut în dosarul lui Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF Gino Iorgulescu. Dragoş, tânărul care l-a denunţat pe Mario Iorgulescu, a povestit cum a fost bătut de frații Calu.

”Mario se certase cu tatăl lui şi mi-a cerut să-i împrumut bani ca să închirieze o locuinţă, iar eu am fost de acord. Numai că lucrurile s-au complicat pe parcurs. După o perioadă, văzând că nu are de gând să-mi restituie banii, i-am solicitat acest lucru, însă n-a zis nimic. Am insistat timp de mai multe zile, însă n-a mai vrut să audă de aşa ceva. Când a avut nevoie, i-am dat, iar acum mă lăsase cu ochii în soare”, povestea Dragoş pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România.

”M-a chemat într-un loc, într-o locuinţă. Credeam că îmi restituie banii, însă m-am înşelat. Acolo se mai aflau Marco şi Franco Calu, m-au tocat cu bătaia! A dat şi Mario, au dat toţi”, adăuga Dragoş. Bărbatul a povestit că a fost bătut în mai multe reprize de fraţii Calu, cu un ciocan de şniţele: ”Când leşinam mă trezeau cu apă rece, mă băteau iar şi tot aşa timp de două ore până când au fugit din apartament”, mărturisea el. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

”Ulterior, am fost contactat de către cei din clanul Calu, care mi-au spus să-mi retrag plângerea. Mi-au oferit 50.000 de euro. Am luat banii, însă atât. Nu am făcut ce mi-au cerut, nu am retras plângerea”, a mai spus Dragoş pentru La scurt timp, victima a făcut plângere penală împotriva agresorilor., a mai spus Dragoş pentru CANCAN.RO.