Exatlon România. Care este adevăratul motiv pentru care AMI a părăsit competiția

Ami la Exatlon România? Vestea i-a luat pe mulți prin surprindere, la începutul competiției, cu atât mai mult cu cât vedeta este mică de înălțime și s-a spus că nu este pregătită pentru a face față unei astfel de provocări dificile.

Totuși, AMI – Andreea Ioana Moldovan, pe numele său – și-a luat inima în dinți și a intrat fără emoții încompetiție, dorin din toată inima să demonstreze că toți cei care au considerat că nu va avea șanse s-au înșelat. Totuși, la primul duel, AMI a fost eliminată. Conjunctura a făcut ca AMI să participe la primul duel și să fie eliminată, ea acuzând, de altfel, și probleme la unul dintre picioare. Nu puțini au fost cei care au crezut și cred în continuare că faptul că artista s-a autopropus spre eliminare este puțin suspect, conform VIVA!

În interviul acordat, AMI a spus că și-a dorit foarte mult să participe la Exatlon România. Ea a făcut parte din echipa Faimoșilor.

”Am avut nevoie de ceva nou, să ies din zona mea de confort. Mi-am asumat 100% această experiență, chiar mi-am dorit să fiu acolo. (…) Sunt o persoană pozitivă, îmi place să iau partea bună și din lucrurile negative. Ce m-a supărat? Nu am rezonat foarte bine la unele trasee. Am avut o stare de frustrare, în cel mai pur mod. Acolo îți dorești să fii în învingător”.

AMI: ”Mi-am dorit să rămână în echipa mea oameni puternici”

Momentul eliminării a ascuns ceva, conform moderatoarei, conform fanilor, iar AMI a adus lămuririle necesare:

”Noi am vrut să rămânem acolo cât mai mult posibil, în aceeași formulă. Din păcate, știam că poate să vină oricând momentul unui duel. Trebuia să plece o fată, Cătălina avea cel mai mic procentaj, ea trebuia să se dueleze. Dar noi făcusem o promisiune – avea să ajungă la duel cel care aduce cele mai puține puncte. Eu am mers, ca și cântăreață, nimic special. Mi-am dorit să rămână în echipa mea oameni puternici și rezistenți. Așa am intrat la duel. (…) M-am autopropus pentru duel. Din păcate, m-am accidentat și la al doilea picior. Dar nu vreau să mă scuz”, a mai spus AMI.

