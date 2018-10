EXATLON România. Naomi, eliminată din competiție, atac devastator: ”Vorbea despre soția lui într-un mod foarte vulgar!”

EXATLON România. Naomi, eliminată din competiție, atac devastator la Ciprian Silași, imediat după ce a ajuns în România. Perioada petrecută în Republica Dominicană a avut și bune, dar și mai puțin bune pentru Naomi. După revederea cu fratele ei, Naomi a vorbit la Fan Arena și despre momentele mai puțin plăcute ale concursului Exatlon.

Bineînțeles, problemele legate de înot nu puteau fi evitate, astfel că Naomi le-a rememorat: ”Acolo eşti pus într-o situaţie dificilă. Din punctul meu de vedere, partea cea mai urâtă la mine a fost partea cu înotul. Am avut nişte probleme. Eu ştiam că nu ştiu să înot. Eram conştientă de acest defect al meu. Colegii m-au motivat foarte mult, dar nu ştiau în ce stadiu sunt eu. Am simţit şi eu că nu mai erau lângă mine ca la început. Am luptat, atât a fost parcursul meu”.

Nu au lipsit nici referirile la foștii coechipieri. Naomi este sigură acum că s-a pus la cale eliminarea ei și îi acuză, fără menajamente, pe unii dintre colegi:

”Nu ştiu să spun ce e. Ei ştiu foarte bine, nu pot să mă refer la toţi că au vrut să plec. La Ciprian, la Iulian, la Ana Maria am simţit acest lucru. Ana Maria a vrut să mă înlăture demult. Îşi făceau oarecum strategie că eu joc doar pe traseele fără apă, iar le era oarecum teamă că o să ies ”player of the week”, purtau o frică. Eu personal asta am simţit”.

Însă cel care a supărat-o cel mai mult pe Naomi este Ciprian Silași. Din ceea ce spune fosta concurentă Exatlon, relația cu acesta a fost una extrem de tensionată. Pur și simplu s-au ciocnit două pietre tari, iar Naomi nu se ferește să îl ”încondeieze” pe Ciprian:

”Ciprian Silaşi nu mi-a plăcut de la început, e un om foarte vulgar, nu ştie să-ţi dea nişte răspunsuri concrete. El iese în evidenţă doar prin injurii, nu mi-a plăcut niciodată. La mine în familie nu s-a înjurat vreodată. Modul lui de a comunica este vulgar, tot timpul simţeam modul ăla vulgar. Iese în evidenţă prin vagabonţeală. El vorbea despre soţia lui într-un mod foarte vulgar”, a spus Naomi.

Cu siguranță, reacția lui Ciprian Silași nu va întârzia să apară. Așa că ”lupta” rămâne deschisă.

CITEȘTE ȘI: EXATLON. O CONCURENTĂ S-A RĂZBUNAT CU O POEZIE-PARODIE PE CEI CARE AU ELIMINAT-O: ”O FLOARE ŞI DOI GROPARI”

EXATLON România. Naomi, eliminată din competiție, nu le menajează nici pe Diana Senteș și Simia

Este evident că Naomi se împacă foarte greu cu eliminarea de la Exatlon. O dovadă în plus este și părerea pe care și-a format-o în legătură cu alte două concurente, Diana Senteș și Simia:

”Diana nu s-a integrat mai deloc în acea echipă. E normal că sunt anumite persoane care deranjează şi a zis că nu e de ea acest concurs. Singurul lucru pe care putea să-l facă e să iasă printr-un duel. De la Simi mă aştept la orice. E imprevizibilă. Pe mine personal m-a surprins de fiecare dată. Simţeam că se contrazice singură. Abandonul a fost un teatru ieftin”, a declarat Naomi pentru FanArena.

CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU NOUA CONCURENTĂ DE LA EXATLON! EA O VA ÎNLOCUI PE DIANA SENTEȘ, ÎN ECHIPA RĂZBOINICILOR