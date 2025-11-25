EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională!

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una dintre problemele majore ale „câinilor”!

Discutăm despre meciul de la Botoșani și dăm calificativele: oferim azi celebra „garsonieră”? Aflăm toate detaliile discutate la adunarea generală a acționarilor de astăzi și explicăm deciziile de la ședința de maximă importanță pentru viitorul clubului.

Azi, marți, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!