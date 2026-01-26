Acasă » Știri » Sport » „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport

De: Redacția CANCAN 26/01/2026 | 14:48
Situație fără precedent la echipa lui Gigi Becali! Florin Achim, fostul fundaș de la FCSB, este invitatul din această seară. Finul lui Adrian Șut, care tocmai a fost transferat de Al Ain de la FCSB, vine să vorbească despre dezastrul de la campioana României.

FCSB pierde meci după meci. În Europa League a fost învinsă fără drept de apel de Dinamo Zagreb, scor 1-4. Iar în campionat situația continuă să fie una delicată după ce a pierdut cu același scor meciul cu CFR Cluj. Fanii roș-albaștrilor au cerut demisiile lui Elias Charalambous și a lui Mihai Stoica.

Vom analiza și ultimele evenimente petrecute în cadrul clubului FCSB, dar și care ar fi rezolvarea situației de criză prin care trece campioana României. Peluza Nord s-a enervat și ea la meciul cu CFR Cluj și a părăsit stadionul în minutul 90. Gesturi halucinante pe care voiau să le facă suporterii, dar au fost opriți în ultimul moment. Toate acestea, dar și alte informații din „casa” FCSB-ului, diseară, la EXCLUSIV FCSB, de la 16:45.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

