Amantlâc în lumea milionarilor! Fotbalistul și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a ei și acum se pregătește de divorț

Căpitanul echipei de fotbal australian Brisbane Lions, Lachie Neale, este implicat într-un scandal uriaș după ce a ieșit la iveală faptul că și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia.

În presă au apărut informații cum că Neale a înșelat-o pe soția sa, Jill, cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crossley, care la rândul său este căsătorită și are doi copii. Acum, Jill a decis să se despartă de sportiv și a intentat divorț, iar acest lucru l-ar putea costa enorm pe jucător, scrie Sky News.

În urma divorțului, Neale ar putea pierde până la 1,5 milioane de dolari din averea sa de aproximativ 5 milioane de dolari.

Lachie Neale regretă că și-a înșelat soția

Lachie Neale a confirmat, recent, despărţirea de soţia lui, cerându-şi scuze pentru că şi-a dezamăgit familia. Lachie are doi copii cu Jules Neale, o fată şi un băiat.

„Deși nu voi intra în detalii, pot spune că mi-am dezamăgit familia și îmi cer scuze pentru acțiunile mele, care i-au rănit pe cei apropiați. Pentru asta, îmi pare profund rău”, a transmis Lachie Neale.

Femeia, însă, nici nu vrea să audă scuzele sportivului și spune că nu are de gând să treacă peste acest gest. Mai mult, ea a intentat divorț și dă asigurări că nu este interesată să mai continue relația cu Neale.

„Vreau să fie clar că nu încerc să salvez nimic. Am fost trădată în cel mai incredibil mod. Tot ce pot face acum este să-mi vindec rănile și să fac ce este mai bine pentru copiii mei”, a transmis ea.

Mai multe surse au declarat pentru presa australiană că, odată cu apariția informațiilor în spațiul public, Tess Crossley ar fi fost și ea părăsită de soțul său, un pastor mormon.

