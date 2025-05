„EXCLUSIV RAPID” cu Alexandru Albu și Cristi Săpunaru începe la ora 17:00, în direct pe YouTube – ProSport!

Astazi vorbim despre Sapunaru si retragerea unei legende rapidiste si despre plecarea lui Sumudica din Giulesti, de astazi. Dscutam si despre ceea ce s-a intamplat pe teren la Rapid – CFR Cluj 1-4.

Il ascultam pe capitanul Rapidului, dar aflam si ceea ce a spus Mario Camora despre Cristi Sapunaru in exclusivitate pentru voi, prietenii emisiunii. Vorbim si despre cine vine si cine pleaca in aceasta vara de la echipa lui Dan Sucu. Asteptam intrebarile si parerile voastre, ca de obicei, in comentarii!

Va asteptam la ora 17:00, la „EXCLUSIV RAPID”, in direct pe canalul de YouTube – ProSport!