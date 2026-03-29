Experimentul care a salvat un ecosistem: cum au devenit popândăii eroi după o erupție vulcanică

De: Diana Cernea 30/03/2026 | 00:50
Popândăii care au salvat un ecosistem

În urmă cu peste patru decenii, după una dintre cele mai devastatoare erupții vulcanice din istoria SUA, oamenii de știință au recurs la o soluție neobișnuită: au eliberat popândăi într-o zonă complet distrusă. Astăzi, rezultatele acelui experiment continuă să impresioneze și arată cât de important este echilibrul invizibil al naturii.

Dezastrul care a schimbat totul

În 1980, erupția vulcanului Mount St. Helens a devastat complet mediul înconjurător.

A fost cea mai distrugătoare erupție din istoria modernă a Statelor Unite, provocând moartea a 57 de persoane și distrugând ecosisteme întregi. Zona afectată a fost acoperită de cenușă și rocă vulcanică, iar viața părea imposibilă.

Ideea neobișnuită: popândăi pe teren vulcanic

În fața unui peisaj complet steril, cercetătorii au căutat soluții neconvenționale. În 1983, au adus câțiva popândăi și i-au eliberat pe suprafețe acoperite cu rocă vulcanică.

Motivația era simplă: prin săpăturile lor, animalele ar putea scoate la suprafață bacterii și fungi benefici din sol, accelerând refacerea ecosistemului.

Rezultate spectaculoase în doar câțiva ani

La început, doar câteva plante reușiseră să apară în zonă.

Însă la șase ani după experiment, rezultatele au fost uimitoare: pe terenurile unde au fost eliberați popândăii creșteau aproximativ 40.000 de plante.

În schimb, zonele unde nu au fost introduse aceste animale au rămas aproape complet sterile.

Secretul ascuns în sol: fungi și bacterii

Cercetările ulterioare au arătat că popândăii au contribuit la dezvoltarea unei comunități microbiene esențiale.

În special, un tip de fungi numiți micorize a jucat un rol crucial. Acești fungi ajută plantele să absoarbă nutrienți și să se dezvolte mai eficient, chiar și în condiții extreme.

Efecte vizibile chiar și după 43 de ani

Un studiu recent confirmă că impactul acelui experiment este vizibil și astăzi.

La peste patru decenii de la intervenție, zonele respective continuă să fie fertile, iar vegetația se dezvoltă sănătos datorită ecosistemului microbian format atunci.

Copacii cresc mai repede, iar solul își păstrează capacitatea de a susține viața.

Lecția importantă a naturii

Acest experiment arată cât de interconectate sunt toate elementele naturii.

Chiar și organismele invizibile, precum bacteriile și fungii, pot face diferența între un teren mort și unul plin de viață.

Intervenția aparent simplă — introducerea unor animale considerate adesea dăunătoare — a avut efecte majore și de durată.

Povestea popândăilor de pe Mount St. Helens este un exemplu fascinant despre cum soluțiile neobișnuite pot avea rezultate extraordinare.

Uneori, cheia refacerii naturii stă exact în înțelegerea relațiilor subtile dintre organisme .Acest experiment demonstrează că, atunci când natura este ajutată inteligent, ea știe să se vindece singură.

