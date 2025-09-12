Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii

Familiile celor trei tineri care și-au pierdut viața cer despăgubiri în valoare de aproape 4 milioane de euro. Bianca Doroș, Patrizia Cormoș și Cristian Molnar au murit înecați pe data de 31 mai 2024 în timp ce se aflau în Italia.

Cei trei tineri au fost luați de viitura râului Natisone din Italia. O plimbare în natură s-a transformat într-o tragedie atunci când aceștia au fost luați prin surprindere de creșterea bruscă a debitului apei, iar în doar câteva minute au fost înghițiți de curenții puternici. Cu puțin timp înainte, Patrizia Cormos a cerut ajutor prin telefonul mobil, fiind toți trei în mijlocul unei insulițe, în timp ce apa creștea alarmant de repede.

Familiile vor despăgubiri de aproape 4 milioane de euro

După mai bine de un an de la tragedia care a cutremurat o lume întreagă, frații victimelor cer despăgubiri statului italian. Mai exact, avocatul Maurizio Stefanizzi a depus cereri de despăgubire în valoare totală de 3,7 milioane de euro.

Sumele cerute sunt împărțite astfel: Familia Cormoș cere 1.269.000 de euro, familia Doroș cere 1.200.000 de euro, iar familia Molnar cere 1.243.000 de euro.

La acea vreme, părinții au fost nevoiți să trăiască niște clipe de coșmar și să își privească copiii cum mor, la televizor. În cele 40 de minute în care au așteptat verdictul autorităților, familiile victimelor au trecut prin traume greu de descris.

„Suferința părinților – scrie Stefanizzi – a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit prin înecare după peste 40 de minute de așteptare a salvatorilor, iar familiile au trăit acele clipe interminabile de angoasă aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat o traumă psihologică profundă”, a declarat Maurizio Stefanizzi pentru presa din Italia.

