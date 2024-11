Fanii au „linșat-o” pe Daniela Iliescu după ce au văzut-o îmbrăcată așa! Ținuta care i-a pus pe toți pe jar: „Teribil de oribilă”

Weekend-ul trecut a fost nuntă mare în familia Sterp. Iancu și Denisa și-au unit destinele în mod oficial, iar toată lumea a fost cu ochii pe cei doi miri, dar și pe invitații de la petrecere. Ținutele celor prezenți au fost atent analizate, iar de această dată Daniela Iliescu a făcut valuri cu rochia purtată de ea. Partenera lui Culiță Sterp a fost aspru criticată pentru rochia pe care a ales-o. Cum a reacționat aceasta după ce a fost „linșată” în mediul online?

Pentru nunta lui Iancu Sterp, Daniela Iliescu a ales ca ținutele sale să fie negre, o primă și mare greșeală, din punctul de vedere al internauților. Dacă ținuta de pe zi a mai fost trecută cu vederea, în ceea ce privește rochia purtată de Daniela la petrecere a făcut mare vâlvă, iar partenera lui Culiță a primit numeroase critici.

Daniela Iliescu a postat în mediul online mai multe fotografii cu ținuta pe care a purtat-o la nunta lui Iancu Sterp, însă nu a preconizat că o să fie atât de judecată pentru alegerea pe care a făcut-o. Mai exact, Daniela a ales să poarte o rochie neagră, cu o crăpătură generoasă pe picior. Iar elementul surpriză a fost costumul de dantelă negară pe care l-a purtat pe sub rochie.

Deși partenera lui Culiță Sterp a fost foarte mulțumită de ținuta sa, fanii acesteia se pare că nu au apreciat-o atât de mult. Rochia a stârnit mari controverse, iar mulți au fost cei care au criticat-o. O parte din internauți au făcut front comun și au avut de spus numai lucruri negative despre ținuta Danielei.

„Trebuie să ai și aspect fizic și plus decolteu… Ceea ce lipsește… Multe ne plac dar nu cu tot ne stă bine”, a mai spus cineva.

„Tu ești foarte frumoasa și ai trăsături superbe, dar rochia asta NU te avantajează deloc. Și negrul îți ia din strălucirea tenului, este prea puternic pentru tine negru. În prima poza am crezut că este un costum de Halloween. Rochia în sine este frumoasă, dar fără plasa aia… Ai atâtea ținute reușite și te urmăresc de mult și te apreciez, dar aici ceva n-a mers”, a replicat un altul.

După ce a încasat ploaia de reacții negative în ceea ce privește ținuta sa, Daniela Iliescu a ținut să le mulțumească tuturor celor care și-au dat cu părerea și le-a dat și ea la rândul ei replica.

„Vă mulțumesc pentru toate comentariile, oricum ar fi ele, e absolut normal ca un lucru, o persoană să nu fie pe placul tuturor. Ca să vă fac un scurt rezumat legat de rochie, mi-am gândit singură fiecare detaliu și da, nu mă caracterizează ținutele comune, pentru că îmi place să mă joc cu partea stilistică așa cum știu eu.

Piesa de dantelă da, a fost greu de realizat, purtat, am gândit inclusiv mersul la baie (că multe sunteți curioase), am purtat și lenjerie intimă etc. De asta spun ca nu e pentru oricine. În al doilea rând, nu îmi creez ținutele să fac concurențe, eu fac totul din plăcere și pasiune şi nu mă interesează comparațiile”, a fost reacția Danielei Iliescu.