Fanii Danielei Iliescu, uimiți de cum arată fiica ei! Ce le-a atras atenția: „Exact așa l-am avut și eu”

Fanii Danielei Iliescu sunt uimiți de cum arată fiica ei! Ce le-a atras atenția urmăritorilor ei? Fetița lui Culiță Sterp seamănă izbitor cu mama ei! Iată ce imagini emoționante a publicat pe rețelele de socializare!

Soția lui Culiță Sterp este foarte activă în mediul online și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc. De data aceasta, Daniela Iliescu a publicat pe InstaStory două imagini cu fetița ei, moment în care a recunoscut că a fost asaltată cu numeroase mesaje referitoare la părul fiicei sale. Fetița artistului are părul negru și des, exact așa cum îl avea și mama ei când s-a născut.

„După story-ul de azi cu rochița, cred că am zeci de mesaje legate de părul ei. Chiar îl are negru și mult. Exact așa l-am avut și eu când m-am născut. Sper din suflet să îl aibă la fel de des. Și în caz că vă întrebați dacă am avut arsuri, nu am avut deloc. Știu că am mai primit întrebarea asta când eram însărcinată”, a scris Daniela Iliescu pe InstaStory.