Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie

Gabriela Cristea a renunțat la inhibiții, mai ales de când a slăbit. Fosta prezentatoare TV a împărtășit cu fanii săi momente din vacanța pe care și-o petrece alături de familia sa, în Italia. Vedeta nu a publicat imagini la întâmplare pe rețelele de socializare, ci a ales să se afișeze în costum de baie. Nici reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Unii dintre ei și-au exprimat aprecierea pe care o au față de brunetă.

Vedeta TV se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Recent, Gabriela Cristea a plecat în Italia, acolo unde și-a achiziționat o casă, pentru a petrece momente de vis alături de soțul ei și fiicele lor.

Cei patru se bucură de clipe de relaxare și de o priveliște superbă de care au parte în fiecare dimineață. Totodată, fosta prezentatoare nu uită să își țină fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Cu puțin timp în urmă, familia Gabrielei a fost la spa, moment prielnic pentru vedetă pentru a-și etala silueta în toată splendoarea.

Fosta prezentatoare a dat jos 30 de kilograme

Bruneta arată impecabil acum și, de când a dat jos câteva kilograme, se simte ca la 30 de ani. Invitată în emisiunea Dan Capatos Show, Gabriela Cristea a declarat că a acumulat multe kilograme în perioada în care încă se afla în televiziune. Însă, decizia ei de a renunța a ajutat-o să facă schimbări majore, printre care și transformarea spectaculoasă în urma luptei cu kilogramele.

Fosta prezentatoare a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat. Ea a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, vedeta a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

Gabriela Cristea a susținut, pe rețelele de socializare, că îi place mult să călătorească. Ba chiar a menționat că și fiicele sale se descurcă foarte bine în aeroport. Acest lucru le facilitează ieșirile din țară.

„Îmi place mult să călătoresc cu toți ai mei… iar fetele chiar știu să se descurce bine prin aeroport. Au învățat deja să citească monitoarele și ce semnifică fiecare element scris acolo, sunt interesate de fiecare detaliu al călătorie și mie mi-a mai trecut stresul să nu le pierd prin aeroport”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta

Ce vrea să facă Gabriela Cristea cu conacul pe care l-a cumpărat în Italia. O să dea lovitura: ”Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți”