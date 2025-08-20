Farsa pe care Prințul William i-a făcut-o lui Kate Middleton când s-au mutat împreună. Fostul majordom al Familiei Regale face dezvăluiri pline de umor

Prințul William va deveni într-o zi noul rege al Marii Britanii, însă spiritul său pus pe șotii va lumina mereu atmosfera familială.

Într-unul din momentele lor intime, William s-a gândit să-i joace o farsă consoartei sale, Prințesa Kate. Și ce alt moment mai bun decât prezentarea moșiei seculare, plină de istorie și…fantome.

Martor la scenă în acel moment era fostul majordom regal, Grant Harrold.

„Lui William îi place să o păcălească pe Kate, iar eu întotdeauna i-am fost complice. La începuturile relației lor, Prințul i-a spus viitoarei sale soții că pe domeniul de la Balmoral, se practica vrăjitoria, iar din această cauză, pisicile negre din incintă erau posedate. Tânăra Kate a ezitat puțin, însă a vrut să cunoască în detaliu ritualurile oculte care se petreceau în spatele zidurilor. Evident, totul a fost o glumă, însă aceasta a apreciat simțul umorului etalat de William”, rememorează Grant, potrivit Marie Claire.

De la vrăjitoare la stafii

Aproape 11 ani mai târziu, Prințul William a ținut să o îngrozească din nou pe Kate. Atunci când s-au mutat în urmă cu trei ani în impunătorul castel Windsor, Prințul William a ținut să-i reamintească soției sale încărcătura acestui loc de legendă. Doar că nu erau singurii vizitatori din castel.

„Deși de-a lungul căsniciei lor și-au jucat mereu farse unul altuia pentru a destinde atmosfera familială, William își alege foarte bine tematica. Așa s-a întâmplat atunci când s-au mutat în Windsor, iar Prințesa Kate a crezut pentru o săptămână că s-a mutat într-un castel bântuit. Prințul nu a vrut să-i dezvăluie adevărul decât în momentul în care a văzut-o cu adevărat terifiată”, povestește Harrold.

Fostul majordom susține că Prințesa Kate are glume ușoare în program. O dată, i-a făcut cadou Prințului Harry, fratele lui William, o carte de instrucțiuni despre cum să-ți crești propria iubită astfel încât să o ai pe viață, în perioada în care acesta era cel mai râvnit burlac din Regatul Unit.

