Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o albină. Era prieten cu Prințul William

De: Adrian Sabau 12/08/2025 | 17:32
Sunjay Kapur si Printul William. Foto: Profimedia
Moartea unui miliardar, care era și prieten al prințului William din Marea Britanie, a declanșat o ceartă între rude pentru moștenirea averii colosale. Se pare că întreaga lui moștenire valorează 3 miliarde de lire sterline.

Miliardarul, pe nume Sunjay Kapur, s-a prăbușit în timpul unui meci de polo pe cai la Windsor, în timp ce coechipierii priveau îngroziți.

Kapur, în vârstă de 53 de ani, ar fi suferit un atac de cord după ce albina pe care o înghițise l-a înțepat, posibil provocându-i un șoc anafilactic.

Cine era miliardarul ucis de o albină

Sunjay Kapur. Foto: Profimedia

Născut în India, Kapur era moștenitorul unei afaceri uriașe – compania de piese auto Sona Comstar, o afacere de 2,7 miliarde de lire sterline fondată de tatăl său.

Kapur studiase la o universitate din Anglia, iar clubul de polo unde juca este strâns asociat cu familia regală a Marii Britanii.

Prințul Philip a fost președintele clubului din momentul înființării sale, în ianuarie 1955, până la moartea sa în aprilie 2021 – timp de 66 de ani.

Regele Charles a devenit noul președinte al clubului anul trecut.

Ce a povestit una dintre fostele soții despre pasiunea miliardarului

Pasiunea lui Sunjay pentru polo pe cai era atât de intensă încât, așa cum a scris una dintre fostele soții, o vedetă la Bollywood, în cererea de divorț, el a ales să îi lase acasă pe ea și pe fiul lor bolnav, pentru a participa la un meci de polo cu Prințul William.

Fosta soție, Karisma, a declarat:

“Sunjay a decis să plece, lăsându-mă pe mine să am grijă de fiul nostru bolnav de patru luni, doar pentru a juca un meci de polo cu Prințul William. De asemenea, mi-am dat seama că s-a căsătorit cu mine doar pentru că eram un star de film celebru și de succes, ceea ce l-ar fi ajutat să apară în presă. Pentru mine, a fost o surpriză că își dorea întotdeauna să fie cunoscut în public și să fie faimos, dar din moment ce nu făcea niciodată vreo faptă demnă de menționat, nu a reușit să atragă atenția.”

Care sunt părțile în conflict pe averea miliardarului

Acum, compania miliardarului indian este în mijlocul unei bătălii pentru succesiune, între mama omului de afaceri, Rani Kapur, și consiliul de administrație al firmei.

Rani Kapur a scris consiliului de administrație al companiei, spunând că fiul ei a murit în „circumstanțe suspecte și inexplicabile”. Ea le-a scris autorităților britanice, cerând o anchetă asupra morții fiului său, cerere care a fost respinsă.

Ea acuză “oameni din companie” că exploatează durerea familiei pentru a „prelua” controlul asupra afacerii. A mai spus că a fost forțată să semneze documente, în secret, în timp ce era cuprinsă de suferință.

Mama omului de afaceri mai susține că soțul ei, care a murit în 2015, a lăsat-o singur beneficiar al averii sale, precum și acționar majoritar al Sona Group.

Ce au răspuns reprezentanții companiei

Reprezentanții companiei au răspuns acuzațiilor, spunând că doamna Kapur nu mai era acționar de șase ani și că nu fusese acționar majoritar al grupului.

Cu puțin timp înainte de izbucnirea scandalului, consiliul a numit în unanimitate un nou președinte.

Văduva lui Sunjay Kapur, Priya Sachdeva, un fost model și antreprenor, pare să fie de partea consiliului de administrație. Poate că recenta numire a ei în funcția de director non-executiv, în ciuda opoziției mamei miliardarului, a avut un rol de jucat, notează DAILY MAIL.

Și sora miliardarului decedat, Mandhire Kapur, a fost târâtă în dispută. Ea a susținut că a existat o conspirație pentru a prelua controlul companiei de la familia ei.

(Citește și: Al nouălea cel mai bogat miliardar din UK și-a retras banii și vinde o vilă de 250 de milioane de lire sterline: „Marea Britanie s-a dus…”)

