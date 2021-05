FC Voluntari, pas important spre menținerea în Liga 1!

FC Voluntari a făcut un pas important spre menținerea în prima ligă după ce s-a impus cu scorul de 2-1 (1-1) în manșa tur a barajului cu Dunărea de la Călărași.

Divizionara secundă a deschis scorul în minutul 31, prin Baudoin Kanda, însă ilfovenii au revenit în joc înainte de pauză printr-un gol marcat de spaniolul Jefte Betancor (min. 41). Echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a ratat în repriza secundă mai multe șanse de gol prin Sebastian Mailat (min. 47, 67), Ion Gheorghe (min. 49), Jefte Betancor (min.55), Viktor Angelov (min.55) dar a reușit să dea lovitura de grație prin Alexandru Vlad (min.73).

„ În prima repriză am arătat rău. Am început foarte prost jocul, am și încasat un gol, dar nu asta m-a deranjat. Bine, m-a deranjat, dar cel mai mult m-a deranjat faptul că nu am avut posesie, nu am avut agresivitate la mijlocul terenului, am pierdut foarte multe atacuri poziționale, am tratat prima repriză cu lejeritate și asta ne-a costat. Însă, în a doua repriză, lucrurile s-au schimbat, am avut posesia, am avut foarte multe ocazii de a marca, am reușit să înscrie un gol, puteam să mai marcăm cel puțin două-trei goluri, dar am avut astăzi un portar foarte bun. Îl felicit pentru evoluția lui, a fost în formă și este un portar foarte bun. Un meci foarte greu. Prima repriză, încă o dată, nu am fost deloc mulțumit de prestația jucătorilor, le-am spus-o și lor la pauză, le-am reamintit că jucăm pentru barajul de a rămâne în prima ligă, au înțeles și mă bucur că au avut reacție, și pentru asta îi felicit, pentru a doua repriză”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Voluntari.

Vă reamintim că Dunărea a terminat campionatul pe locul 4 în play-off-ul Ligii secunde în timp ce FC Voluntari s-a clasat pe locul 7 în play-out-ul Ligii 1. Returul acestui baraj se va juca pe 2 iunie pe „Anghel Iordănescu”.