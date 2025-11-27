Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața

Feli și-a îngrijorat fanii! Artista a postat o filmare în care le mărturisește acestora că a avut nevoie de perfuzii. Cântăreața se afla la medic chiar atunci și a povestit ce i s-a întâmplat. Află toate detaliile în articol!

Feli este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste feminine de la noi. Vedeta a reușit să se facă remarcată prin piesele sale de dragoste și vocea sa inconfundabilă. Prin urmare, are o comunitate mare de fani cărora le povestește diferite întâmplări din viața ei, mai plăcute sau mai puțin plăcute, precum cea despre care vă spunem astăzi.

Feli și-a îngrijorat fanii

Recent, vedeta s-a postat în timp ce era la medic pentru a-și administra o perfuzie și i-a îngrijorat pe fani. Feli a mărturisit că oboseala excesivă a dus-o direct în cabinetul medical pentru a-și administra o perfuzie cu vitamine pentru o doză de energie. Mai mult, ca să își asigure fanii de faptul că nu este nimic grav, artista a dus povestea într-o direcție comică spunând că se bucură că are și muzică pe fundal și chiar și un buton prin care poate chema asistentele dacă se întâmplă ceva.

„Am venit să fac o perfuzie cu vitamine și alte chestii, care să ajute să nu mai fiu așa fără energie și extrem de obosită. Am și buton dacă am nevoie să vină cineva și lounge music. Șmecher!”, a scris Feli, pe Instagram.

A fost operată recent

În urmă cu aproximativ 2 luni, Feli trecea printr-o situație complicată din punct de vedere al sănătății. Cântăreața s-a prezentat la spital, după ce a resimțit durei puternice în zona abdominală. Deși inițial credea că problema o să se rezolve rapid, se pare că nu a fost așa. După ce au consulat-o, cadrele medicale au decis că situația artistei necesită o intervenție rapidă, iar Feli a ajuns pe masa de operație (VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT).

