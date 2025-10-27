Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit. Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o

Durere fără margini în familia pacientei de 33 de ani care a fost operată de colecist la spitalul din Sinaia. Femeia a fost transportată de urgență la spitalul Fundeni din București, însă la scurt timp a murit. Soțul acesteia este decis să meargă în instanță pentru a face dreptate în acest caz.

La finalul lunii septembrie, femeia de 33 de ani a ajuns la spitalul din Sinaia din cauza unei inflamații a vezicii biliare. Ulterior, pe data de 27 septembrie, a fost operată pentru înlăturarea vezicii biliare. După operație, pacienta a stat internată în spital 16 zile, însă starea ei de sănătate se înrăutățea de la o zi la alta.

A murit femeia de 33 de ani care a fost operată în Sinaia

După ce a fost externată, femeia a fost îndrumată – de chirurgul care a operat-o – să meargă la Institutul Fundeni din București pentru investigații suplimentare. Transportată în Capitală, medicii de la Fundeni au descoperit că femeia avea o infecție puternică la ficat – nedepistată de către medicii de la Sinaia – și au decis să o opereze de urgență. Din păcate, duminică, 26 octombrie, femeia de 33 de ani a murit.

Soțul pacientei este revoltat și are de gând să meargă în instanță pentru a-i face soției dreptate. Bărbatul este decis să facă plângere la poliție pentru malpraxis. Acesta acuză medicii din Sinaia că nu au descoperit că soția sa avea probleme de sănătate mult mai grave.

„Menționăm că intervenția și evoluția postoperatorie a pacientei până la externarea din unitatea noastră a fost una favorabilă, lentă, dar fără complicații semnificative, până în a 16-a zi când se externează ameliorat, cu recomandări și planificare recontrol. La 2 zile ulterior externării pacientei, aceasta ajunge într-o unitate de rang superior, pentru investigații suplimentare, ca urmare a constatărilor ecografice efectuate la momentului recontrolului postexternare de către medicul curant. La Spitalul Fundeni sunt declarate în plus și alte diagnostice, nemenționate la Sinaia, la niciuna dintre anamnezele ocazionate de prezentarea în CPU, la preluarea spre internare în Compartimentul Chirurgie generală și nici la consultul preanestezic”, au anunțat reprezentanții Spitalului Sinaia, într-un comunicat pe Facebok.

În anul 2018, chirurgul din Sinaia a fost acuzat prima dată de malpraxis, după ce a uitat un pansament în adbomenul unui copil pe care îl operase. În paralel, reprezentanții spitalului mai susțin că femeia nu le-ar fi spus că suferă de spasmofilie, boală pe care o avea de mai bine de 11 ani, însă pentru care nu lua niciun fel de tratament.

S-a aflat cauza morții Alinei, tânăra de 30 de ani internată într-un spital din Iași. Femeia avea o fiică în vârstă de 7 ani

Turist canadian, de urgență la spital după ce a fost atacat de urs în Brașov! A scăpat ca prin minune din ghearele animalului