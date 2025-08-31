Fenomen bizar pe cer! Autoritățile au intrat în alertă după apariția unui nor toxic

Tulcea se confruntă cu un episod bizar care a pus autoritățile în alertă. Duminică, vântul puternic a ridicat în aer un nor toxic format la periferia orașului, în zona depozitului de reziduuri al combinatului de alumină. Iată primele informații!

Specialiștii au confirmat că particulele antrenate conțin substanțe periculoase, printre care minereu de fier și sodă caustică, elemente care pot afecta sănătatea populației și mediul înconjurător.

Nor toxic peste Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență și autoritățile locale au transmis că situația este atent supravegheată și că nu există, pentru moment, un risc imediat pentru locuitorii din Tulcea. Totuși, monitorizarea calității aerului continuă permanent, pentru a preveni orice eventuală expunere a populației la substanțe toxice.

Acesta nu este primul episod care ridică temeri legate de așa-numiți „nori toxici”. În martie 2022, în plin context de război în Ucraina, rețelele sociale au fost invadate de mesaje alarmiste potrivit cărora un nor poluant urma să ajungă deasupra României, ca urmare a bombardamentelor de peste graniță.

Informațiile au provocat panică în rândul populației, însă Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis atunci un comunicat oficial prin care a liniștit populația. Specialiștii au explicat că direcția vântului și circulația aerului nu favorizau un astfel de fenomen, iar concentrațiile de monoxid de carbon erau normale pentru teritoriul României. „Nu există niciun pericol”, subliniau meteorologii la acea vreme.

Și Primăria Tulcea a intervenit în 2022 cu o postare fermă pe pagina oficială de Facebook, prin care îndemna cetățenii să nu dea crezare mesajelor false propagate pe WhatsApp și alte rețele de socializare. „Calitatea aerului este măsurată permanent, atât de instituțiile statului, cât și de rețelele independente de senzori”, precizau autoritățile locale.

