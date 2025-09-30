Fenomen STRANIU pe litoralul românesc! Este invazie pe zeci de kilometri de țărm din cauza furtunilor din ultimele zile

După o vară aglomerată, plină de turiști și de activități pe plajă, litoralul românesc se confruntă acum cu un fenomen mai puțin plăcut: apariția unui număr impresionant de meduze moarte pe întinderea mai multor kilometri de țărm. Fenomenul, deși complet natural, transformă plimbările pe malul mării într-o experiență atipică și neobișnuită pentru localnici și vizitatori.

Mii de meduze au fost aduse de vânturile puternice de pe parcursul zilelor recente, formând un adevărat covor pe nisip. În acest an, cantitatea de meduze adunate pe plajă este mai mare decât în alți ani, ceea ce a atras atenția atât a oamenilor de știință, cât și a celor care obișnuiesc să petreacă timpul pe litoral. În ciuda prezenței lor în masă, mirosul nu este unul deranjant, însă experții recomandă evitarea contactului direct, având în vedere posibilele efecte ale toxinelor reziduale.

Invazie de meduze pe litoralul românesc

Speciile care se află în prezent pe plajă fac parte în special din categoria meduzelor albastre (Rhizostoma Pulmo), cunoscute pentru dimensiunile impresionante pe care le pot atinge – până la 50 de centimetri. Apariția lor în masă la mal, la finalul sezonului estival, este un proces firesc, legat de ciclul lor biologic anual. Meduzele de apă caldă sunt adesea transportate de curenți și brizanți către țărm, mai ales în perioadele de răcire a apei, marcând finalul ciclului lor de viață care durează aproximativ un an.

Creșterea numărului de meduze în acest an poate fi explicată prin mai mulți factori de mediu și biologici. În primul rând, cantitatea abundentă de zooplancton din Marea Neagră, rezultat al scăderii populațiilor de pești, a oferit meduzelor resursele necesare pentru o reproducere rapidă și eficientă. În plus, temperaturile mai ridicate din timpul verii au creat condiții favorabile pentru proliferarea acestora. Meduzele se dezvoltă și se reproduc mai rapid atunci când apa este mai caldă, ceea ce explică creșterea spectaculoasă observată în acest sezon.

Din fericire, prezența meduzelor moarte pe plaje este temporară. Procesul natural de descompunere și de transport de către mare va duce la dispariția acestora până la finalul lunii octombrie, atunci când plajele vor redeveni accesibile și curate pentru plimbări și activități recreative.

