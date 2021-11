Fericire mare! Prezentatoarea TV Rachel Riley a născut! A adus pe lume o fetiță

Este fericire mare în familia prezentatoarei TV Rachel Riley! Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, însă după 15 zile de la data la care ar fi trebuit să nască. Ce nume a ales pentru micuță?

Rachel Riley, vedeta TV din Marea Britanie, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Deși ar fi trebuit să nască în urmă cu 15 zile, prezentatoarea TV nu a avut parte de complicații și se simte foarte bine după ce a adus-o pe lume pe micuță. Ea și soțul ei, Pasha Kovalev, i-au pus numele Noa. Este cel de-al doilea copil al cuplului care și-a unit destinul în anul 2019. Rachel Riley și Pasha Kovalev mai au împreună o fetiță în vârstă de aproape doi anișori. Aceștia au numit-o Maven.

Pe rețelele de socializare, prezentatoarea de televiziune a primit o mulțime de aprecieri din partea utilizatorilor, dar și mesaje prin care au felicitat-o și urări de bine. Rachel intrase în concediul prenatal în urmă cu o lună, după terminarea filmărilor show-ului ”Countdown”.

PS Is it just me or does she look a bit like Ole Gunnar Solskjaer here?

Guess they didn’t call him the baby-faced assassin for nothing 😆🤣🥰 pic.twitter.com/jzyFfV6UWH

— Rachel Riley 💙 (@RachelRileyRR) November 8, 2021