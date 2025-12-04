Fermier din Galați, găsit împușcat în cap. Cine a făcut descoperirea șocantă

Un inginer agronom și fermier din localitatea Piscu, județul Galați, a fost descoperit în stare critică după ce fiica sa l-a găsit într-o magazie, având o rană gravă la nivelul capului.

Lângă bărbat se afla un dispozitiv de tip asomator, folosit de regulă în activități agricole. Victima, în vârstă de 57 de ani, a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au decis să îl intubeze pentru a-i salva viața.

Fermier găsit de către fiica sa împușcat în cap

Fiica bărbatului a fost cea care a alertat autoritățile, după ce l-a găsit prăbușit și sângerând.

„La data de 4 decembrie 2025, ora 07.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, cu privire la faptul că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare”, au transmis reprezentanții Poliției.

O echipă de polițiști s-a deplasat imediat la fața locului, confirmând cele semnalate. În magazia gospodăriei, bărbatul a fost găsit căzut la pământ, cu o leziune sângerândă la nivelul capului. În apropiere se afla asomatorul, ceea ce sugerează că acesta ar fi fost folosit pentru a-și provoca rana.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a preluat victima și a transportat-o de urgență la spital. Medicii au stabilit că starea sa este extrem de gravă, fiind necesară intubarea imediată.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Deocamdată, nu există o explicație clară privind motivele care l-ar fi putut determina pe fermier să recurgă la un asemenea gest.

Comunitatea locală este în stare de şoc

Vecinii și apropiații bărbatului au declarat că acesta era cunoscut ca un om muncitor și implicat în activitățile agricole din zonă. Totuși, nimeni nu își poate explica ce l-ar fi putut împinge către un act de autoagresiune.

Autoritățile urmează să stabilească dacă este vorba despre o tentativă de suicid sau despre un accident produs în timpul manipulării dispozitivului. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să reconstituie pas cu pas evenimentele care au dus la această situație dramatică.

Cazul a stârnit îngrijorare în comunitatea locală, unde astfel de incidente sunt rare. Familia și apropiații așteaptă acum vești de la medici, sperând ca bărbatul să supraviețuiască și să își revină după intervențiile medicale.

În prezent, victima se află internată în stare critică, iar anchetatorii continuă să adune probe și declarații pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului. Ancheta va stabili dacă este vorba despre un gest intenționat sau despre o nefericită întâmplare.

CITEŞTE ŞI: Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!

O anchetă britanică aruncă bomba despre Vladimir Putin. „A existat autorizare de la cel mai înalt nivel”