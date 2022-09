Fiica Biancăi Drăguşanu a început școala. Cum a îmbrăcat-o blondina pe Sofia în prima zi

Bianca Drăguşanu a trecut prin emoţii mari în această dimineaţă. Încă de la primele ore, blondina le-a transmis celor care o urmăresc faptul că fiica ei începe o nouă etapă. Mai exact, de astăzi, Sofia este şcolăriţă. Domnişoara a fost însoţită în prima ei zi de şcoală de toată familia.

Pe 26 septembrie Sofia împlineşte 7 ani, iar din acest motiv, de anul acesta micuţa domnişoară începe şcoala. Bianca Drăguşanu a avut emoţii foarte mari, pentru că pe fiica sa o aşteaptă o nouă etapă în care va descoperi lucruri noi.

CITEŞTE ŞI: CLIPE DE COȘMAR PENTRU BIANCA DRĂGUȘANU ȘI VICTOR SLAV. SOFIA A AJUNS DE URGENȚĂ PE MÂNA MEDICILOR

De la deschiderea noului an școlar nu a lipsit nici tatăl Sofiei, Victor Slav. Fostul prezentator TV a fost în permanenţă alături de fiica sa pe care a însoţit-o până în sala de clasă. De asemenea, nici bunica fetiţei nu a vrut să lipsească de la un asemenea eveniment.

„Eu astăzi am mari emoții, de nu-mi găsesc cuvintele. Sofia merge la școală, de azi este școlar. Ești fericită? Da? Ce sunt alea, mama, emoții? Ești copil fericit? Dar eu sunt, nu mai!”, a spus blondina pe reţelele de socializare.

Cum a îmbrăcat-o blondina pe Sofia în prima zi de şcoală

Aşa cum era de aşteptat, Bianca Drăguşanu a pregătit în detaliu şi ţinuta cu care a îmbrăcat-o pe fiica sa în această zi specială. Sofia a purtat o fustiţă neagră, o cămaşă albă, iar peste, pentru că dimineaţa temperaturile nu au fost atât de prietenoase, micuţa a avut şi o geacă de piele.

Nici coafura nu a fost aleasă întâmplător. Bianca Drăguşanu i-a făcut micuţei două codiţe împletite.

Întreaga ţinută a fost accesorizată cu un ghiozdan roz, în care micuţa Sofia avea pregătite toate rechizitele necesare pentru prima zi de şcoală.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, aceasta arăta de parcă nici nu a fost însărcinată, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Vedeta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă. Timp de două luni după ce a născut vedeta nu a dormit deloc, dar fostul soț i-a fost alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura xs și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid ți să nu am timp de depresie.

Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți ți le-am spus ce au nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu într-o emisiune TV.