Fiica “deputatului Playboy” şi-a luat adio de la nopţile pline de distracţii şi… Ioana Boureanu s-a angajat picoliţă “la şosea”!

Ori s-a închis portofelul lui Cristian Boureanu, ori și-a ”pedepsit” fiica. Nu că ar fi pentru prima dată, dar de data asta Ioana Boureanu pare pusă pe treabă. Tânăra de 24 de ani a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce era la job. Fetița lui tati lucrează cu drag și spor pe post de picoliță la un restaurant cunoscut din Capitală. Imaginile îl vor surprinde și pe fostul politician!

Dacă dăm firul înapoi, ne aducem aminte de cearta în plină stradă dintre tată-fiică. În 2016, Boureanu și-a ieșit din minți și i-a aplicat o corecție fiicei lui. Au trecut 9 ani de atunci, iar tânăra are acum 24 de ani și se înțelege de minune cu tatăl ei. Odată cu maturizarea, fiica lui Cristian Boureanu pare că își dorește să fie independentă! Nu mai așteaptă bani de la părinți, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO vorbesc de la sine.

Fiica lui Cristian Boureanu, picoliță într-un restaurant din București

Tânăra de 24 de ani nu mai așteaptă niciun leu de la părinți! Ioana Boureanu vrea să fie independentă financiar, așa că s-a angajat într-un restaurant cunoscut din București, o fostă cârciumă deținută de doi oameni influenți. CANCAN.RO a surprins-o pe fiica lui Cristian Boureanu chiar în timpul programului de lucru.

Îmbrăcată într-un tricoul alb larg, probabil uniforma de muncă, cu o coafură lejeră, mai precis, părul prins în coc, tânăra pare pusă pe treabă la restaurantul unde lucrează. Ce-i drept, este un prilej bun pentru a-și câștiga singură bănuții. Cu siguranță, Cristian Boureanu are de ce să fie mândru!

