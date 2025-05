Fiica Iuliei Albu, la un pas de tragedie în gara din Constanţa: a fost activat planul roşu de intervenție, după ce două trenuri s-au ciocnit: “Este în stare de şoc”

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie, în urma unui accident feroviar care a avut loc în Gara din Constanţa. Printre pasagerii care urmau să urce în tren se afla şi fiica Iuliei Albu, Mikaela. Tânăra a fost într-o excursie cu colegii de liceu şi profesorii, iar în urmă cu doar câteva ore trebuiau să se întoarcă în Bucureşti. Adolescenta este în stare de şoc, după ce şi-a văzut prietenii răniţi. Criticul de modă a oferit primele declaraţii pentru CANCAN.RO, după tragedie.

Mikaela se afla în gară în momentul în care s-a întâmplat accidentul. Era într-o excursie cu profesorii de la liceul Kreţulescu, unde este elevă. Doar o parte dintre elevi au reuşit să scape nevătămați, în timp ce mulţi dintre colegii tinerei erau deja în tren în momentul impactului. Surse de la faţa locului au declarat pentru CANCAN.RO că personalul gării nu le-au oferit victimelor ajutor. Ba mai mult decât atât, au avut un comportament nepăsător şi sfidător.

„Fetele vomitau, le era rău. Multe au avut și atac de panică. La toaletă, nu au fost lăsate să intre fără să plătească intrarea, care era trei lei. Nimeni nu a empatizat cu ele. Copiii se află toți într-o stare de șoc. Mulți au suferit traumatisme și li s-a dat doar calmante, în loc să fie duși la spital, pentru radiografii și alte investigații”, a declarat mama unei adolescente, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu, primele declaraţii după ce fiica ei a fost la un pas de tragedie în Gara din Constanţa

Iulia Albu ne-a dezvăluit că fiica ei a luat legătura imediat cu ea, însă nu are foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat. Asta pentru că Mikaela se afla în stare de şoc şi nu se putea linişti. Mai mulţi colegi au suferit lovituri puternice şi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Este absolut îngrozitor ce s-a întâmplat. Este ridicol să se întâmple aşa ceva în 2025. Ca mamă sunt profund îngrijorată atât pentru Mikaela care este în stare de şoc, cât şi pentru ceilalţi copii care au suferit lovituri destul de puternice. A fost un accident grav, norocul Mikaelei a fost că avea un bagaj foarte greu şi a rămas printre ultimii copii care urmau să urce. Nu ştiu foarte multe detalii, primul meu gând a fost să mă urc în maşină şi să plec, dar nu as fi ajuns niciodată la timp, am trimis pe cineva din Constanţa care îmi este un prieten foarte apropiat să stea cu ea, până o să plece cu următorul tren. Eu eram în timpul unei fimări, am oprit absolut tot”, a declarat Iulia Albu pentru CANCAN.RO.

Fiica Iuliei Albu, în stare de șoc: „Și-a văzut prietena întinsă de asfalt”

Criticul de modă a adăugat că Mika și-a văzut întinsă colega pe asfalt, lovită la cap, în momentul impactului. De altfel, Iulia intenționează să consulte un psiholog pentru a-și ajuta fiica să treacă peste acest șoc.

„Mika era în spatele colegei sale, care-i este și bună prietenă. Aceasta se afla pe scară, gata să urce, în momentul impactului, când un alt tren a intrat în cel de pe peron. Fata a căzut și s-a lovit foarte rău. Mika și-a văzut prietena întinsă pe asfalt”, adăugat Iulia Albu.

