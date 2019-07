A început războiul în mega-scandalul sexual care zguduie lumea muzicii populare. Plângerea penală formulată de Ana Maria Preda împotriva lui Nicușor Iordan a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Fiica regretatului artist Aurelian Preda mai are însă de așteptat până la începerea urmăririi penale pentru că magistrații intră în vacanță. Ana Maria Preda a rupt tăcerea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, și spune că toate ororile trăite de ea vor ieși la iveală.

Au trecut trei luni de când Ana Maria, fiica adoptivă a regretatului artist Aurelian Preda, s-a decis să înceapă războiul cu cel care ar fi trebuit să-i fie ca un tată, cântărețul Nicusor Iordan. Iar lupta a demarat. Plângerea penală formulată împotriva lui Nicușor a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Abuz sexual, pornografie infantilă și șantaj ar fi capetele de acuzare pentru care Nicușor Iordan va trebui să se apere. (CITEȘTE ȘI: ANA MARIA PREDA, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU TATĂL EI, ÎN ZIUA ÎN CARE A ÎMPLINIT 19 ANI)

Startul fusese dat chiar în Săptămâna Patimilor, când Ana Maria Preda începuse demersurile pentru plângerea penală, dar, odată cu schimbarea avocatului… planul de atac s-a răsturnat. Au urmat câteva episoade de mediere, renumitul avocat Daniel Ionașcu invitându-l pe apărătorul lui Nicușor Iordan la un cabinet specializat în astfel de acțiuni. Doar că avocatul Anei Maria Preda nu s-a mai prezentat, deși invitația fusese formulată chiar de el.

Avocatul lui Nicușor Iordan a plecat de fiecare dată de la mediator la fel cum a ajuns, fără a soluționa în vreun fel problemele. Ba chiar i s-ar fi înaintat propuneri cu sume de ordinul sutelor de mii de euro, ca să nu se mai ajungă la Parchet (DETALII AICI). Plângerea penală a fost depusă, însă, chiar și așa. Până în toamnă e greu de crezut că se vor mișca lucrurile, întrucât a început perioada vacanțelor pentru magistrați.

Ana Maria Preda, convinsă că justiția îi va face dreptate

Viața a pus-o la grele încercări pe Ana Maria Preda, încă de când s-a născut. Dramele pe care le-a trăit i-au măcinat sufletul, iar acum, la 19 ani, încearcă să înceapă o nouă viață. A trăit într-o minciună toată viața, însă, ușor-ușor adevărul va ieși la iveală. (VEZI ȘI: MESAJUL FIICEI, LA DOI ANI DE LA MOARTEA LUI AURELIAN PREDA)

”Sunt convinsă că adevărul iese întotdeauna la iveală. Sunt sigură că domnul avocat Daniel Ionașcu este un om în care eu am foarte mare încredere și mă bazez foarte mult. Și atunci am încredere atât în el, cât și în Dumnezeu că lucrurile se vor rezolva și adevărul va ieși la iveală. Noi am început, respectiv eu și cealaltă parte, această mediere cu un gând pozitiv de a da o nouă șansă, nu de a șantaja, nu pentru bani, nu pentru a ne mândri cu ceea ce se întâmplă, pentru că nu este un lucru de mândrie, este un lucru pe care nu i-l doresc nimănui, nu doresc nimanui să treacă prin ceea ce am trecut eu”, a mărturisit Ana Maria Preda pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

“Am un nume de dus mai departe”

Calvarul s-a terminat pentru Ana Maria. Au rămas însă rănile pe care le tratează cu ajutorul psihologilor. A plecat în Italia, la mama ei, acolo unde va rămâne o perioadă, dar promite că se întoarce în țară când va începe procesul împotriva lui Nicușor Iordan, dar și ca să-și continue cariera muzicală.

”Mama mi-a fost întotdeauna aproape, chiar de când m-am născut a fost lângă mine întotdeauna. În momentul de față sunt în Italia, alături de ea, de frățiorul meu și de familia de aici. Nu voi rămâne definitiv aici pentru că am o carieră de dus mai departe în România, am un nume de dus mai departe, și anume Preda, și tot ceea ce-mi doresc este să-l fac mândru pe tatăl meu, dar să mă simt și eu bine făcând ceea ce-mi place. Urmez în continuare ședințe la un psiholog de aici, am urmat și în România pentru că trec printr-o perioadă destul de grea”, a mai spus Ana Maria Preda pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

La aproape trei ani de la moartea lui Aurelian Preda, Ana Maria îl visează pe cel care i-a fost ca un tată.

”Mi s-a întâmplat să-l visez, m-a încurajat, era destul de trist, dar mă privea zâmbind, cu lacrimi în ochi. Cu siguranță știe și vede tot pentru că el și-a pus foarte multă bază în prietenii de lângă el sau așa-zișii prieteni, însă tot ceea ce pot să spun este că l-am visat încurajându-mă”, a încheiat Ana Maria Preda.

