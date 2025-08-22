Acasă » Știri » Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români! Lider neașteptat în topul preferințelor

Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români! Lider neașteptat în topul preferințelor

De: Alina Drăgan 22/08/2025 | 22:24
Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români! Lider neașteptat în topul preferințelor
Filmul de pe Netflix care i-a pus pe jar pe români /Foto: Pixabay

Netflix a dat din nou lovitura. Platforma de streaming reușește constant să surprindă publicul, iar de data aceasta românii au fost cuceriți de un film spectaculos, plin de adrenalină și scene care par desprinse dintr-un vis postapocaliptic. Lansată recent pe platformă, producția a urcat cu o viteză amețitoare pe primul loc în topul vizionărilor din România, devenind un fenomen neașteptat.

Filmul care a reușit să facă senzație și să devină lider în preferințele românilor și nu numai este „Furiosa: Saga Mad Max”, cea mai nouă producție din celebra franciză „Mad Max”. Povestea captivantă și distribuția de excepție au transformat această peliculă într-un adevărat magnet pentru fanii filmelor de acțiune.

Lansat în 2024, „Furiosa: Saga Mad Max” este regizat de George Miller, cel care a semnat și scenariul împreună cu Nico Lathouris. Filmul funcționează atât ca spin-off, cât și ca prequel al deja legendarului „Mad Max: Fury Road” (2015). În centrul poveștii se află Imperator Furiosa, personaj interpretat cu intensitate de actrița Anya Taylor-Joy, alături de Chris Hemsworth, care intră în pielea temutului Dementus.

Acțiunea are loc într-o lume distrusă, dominată de haos și violență. Tânăra Furiosa este smulsă de pe Pământul Verde al lui Vuvalini și ajunge prizonieră într-o hoardă de motocicliști conduși de Dementus. În timp ce acesta se luptă pentru supremație cu Immortan Joe, Furiosa este pusă față în față cu o serie de încercări terifiante și trebuie să găsească o cale de a supraviețui și, mai ales, de a se întoarce acasă.

Atmosfera sumbră, decorurile spectaculoase și acțiunea intensă au făcut ca filmul să devină rapid o alegere preferată pentru românii care caută producții cu suspans și emoție.

„Răpită din ținutul natal fertil și luxuriant, Furioasa ajunge pe mâinile tiranului Dementus, aflat în căutarea unei oaze în Pustiul lipsit de viață”, se arată chiar în descrierea oficială a filmului de pe Netflix.

Distribuția este impresionantă: Anya Taylor-Joy în rolul Furiosei, Alyla Browne ca tânăra Furiosa, Chris Hemsworth ca Dementus, Tom Burke – Pretorianul Jack, Nathan Jones – Rictus Erectus și Angus Sampson – The Organic Mechanic. Personajele sunt construite cu intensitate, iar scenele de acțiune sunt de-a dreptul cinematografice.

Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes pe 15 mai 2024 și a ajuns în cinematografe câteva zile mai târziu, pe 23 mai. Odată disponibil pe Netflix, succesul nu a întârziat să apară: în doar câteva zile, „Furiosa: Saga Mad Max” a ajuns lider incontestabil în topul vizionărilor din România.

