Acasă » Știri » Știri externe » Modul BIZAR în care Meghan Markle își promovează noul serial. Cât costă bijuteriile pe care le-a purtat în timp ce gătea paste

Modul BIZAR în care Meghan Markle își promovează noul serial. Cât costă bijuteriile pe care le-a purtat în timp ce gătea paste

De: Adrian Sabau 20/08/2025 | 20:08
Modul BIZAR în care Meghan Markle își promovează noul serial. Cât costă bijuteriile pe care le-a purtat în timp ce gătea paste
Meghan Markle. Foto: Profimedia USA: +1 310 798 9111 / [email protected] *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1028626006, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Meghan, Duchess of Sussex

Meghan Markle a găsit o metodă neobișnuită de a face reclamă la noul sezon al serialului ei de pe Netflix – un clip pe Instagram în care putea fi urmărită cum gătește o rețetă “bizară” de paste, în timp ce etala bijuterii în valoare de peste 273.000 de euro.

În vârstă de 44 de ani, Meghan a vrut să le arate celor patru milioane de urmăritori de pe rețelele de socializare cum se gătește o rețetă de paste “mediteraneană” cu lămâi conservate de casă.

Ducesa de Sussex, care acum locuiește în Montecito, California, părea să fie bine dispusă. Intrând în spiritul italian, ea a pus clipul de pe Instagram pe melodia “Mia Cara, Mia Amore” a lui Annette Funicello. Îmbrăcată într-o cămașă de un alb imaculat, Meghan și-a arătat priceperea la gătit, tăind fructele împreună cu usturoi și busuioc.

Totul, în timp ce era împovărată de o colecție impresionantă de bijuterii.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Frances (@franceszwei)

Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o...

Ce bijuterii a ales să poarte Meghan în timp ce gătea paste

În timp ce majoritatea bucătarilor își scot bijuteriile înainte de a se apuca de gătit, Meghan a decis să gătească purtând diamante, bijuterii din aur Cartier și masivul inel de logodnă.

Meghan purta ceasul Cartier Tank Française al Prințesei Diana, în valoare de 17.800 de lire sterline (20.000 de euro), care i-a fost dăruit după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry. Ceasul era purtat alături de o brățară Cartier Love din aur de 18 carate, care se vinde cu aproximativ 7.050 de lire sterline (peste 8.000 de euro).

Meghan a fost, de asemenea, văzută purtând brățara ei de tenis Jennifer Meyer de 2.370 de lire sterline (2.700 de euro), care este realizată manual din aur galben lustruit de 18 carate și a fost creată de fosta soție a lui Tobey Maguire.

Este posibil ca urmăritorii de pe Instagram să fi văzut o bijuterie considerabilă strălucind pe degetul fostei actrițe. Acesta era inelul ei de logodnă de 120.000 de lire sterline (140.000 de euro) pe care Prințul Harry l-a folosit când a cerut-o pe Meghan în căsătorie în 2017.

Meghan mai purta și inelul eternității, care se vinde cu 80.000 de lire sterline (aproape 100.000 de euro) și a atras pentru prima dată atenția publicului când Meghan l-a purtat pentru prima dată în 2019.

Așezat alături de verigheta și inelul de logodnă, inelul eternității are o semnificație personală profundă, deoarece a fost un cadou de la Harry pentru a marca prima aniversare a nunții lor.

În total, bijuteriile pe care Meghan le-a purtat pentru a-și găti mâncarea italiană se ridicau la 237.220 de lire sterline (273.841 de euro), notează reporterii de la DAILY MAIL.

Ce promovează noul clip cu Meghan gătind

Meghan a fost filmată turnând toate ingredientele într-o tigaie Titanium Always Pro de 200 de euro de la Our Place, înainte de a o servi pe o farfurie, adăugând o notă de ulei de măsline și brânză Parmigiano Reggiano.

Ea și-a subtitrat videoclipul:

„Pregătesc mai mult decât paste (cu lămâi conservate de casă)…. foarte multe bunătăți vor veni în curând”.

Acesta este un indiciu privind cel de-al doilea sezon al serialului său Netflix de gătit și stil de viață, “With Love, Meghan”, care va fi lansat pe 26 august.

Ducele și Ducesa de Sussex au semnat un nou „acord multianual pentru proiecte de film și televiziune” cu Netflix, de tipul “prima opțiune” – o retrogradare a contractului lor anterior.

Viitoarea emisiune o va prezenta pe ducesă găzduindu-și prietenii dar nu la conacul ei din Montecito, ci într-o casă închiriată în apropiere, din motive de protejare a intimității.

Modelul și vedeta TV Chrissy Teigen este, fără îndoială, cea mai cunoscută vedetă care urmează să apară în “With Love, Meghan”. Apariția ei a provocat controverse: pe de o parte, Meghan și Harry au dus o campanie privind siguranța online, pe când Chrissy are un trecut de „fată rea” și a trebuit să își ceară scuze după ce a hărțuit mai multe persoane pe Twitter.

Starul din Queer Eye, Tan France, un susținător vocal al familiei Sussex, apare și el alături de mai puțin cunoscutul Jay Shetty și soția sa Radhi Devlukia. Vor reveni și prietenul lui Meghan, Daniel Martin, un artist de makeup, și instructorul ei de pilates Heather Dorak.

Vor mai fi prezenți o serie de bucătari, inclusiv Samin Nosrat, Christina Tosi, Jose Andres, David Chang și Clare Smyth – care au gătit la nunta lui Meghan din 2018.

(Citește și: Vești bune pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Ce le-a comunicat Netflix, în ciuda eșecului lamentabil de pe platformă)

Tags:
Iți recomandăm
Madonna, aniversare fastuoasă la 67 de ani. Iubitul de 28 de ani a surprins-o cu un tort Labubu URIAȘ!
Showbiz internațional
Madonna, aniversare fastuoasă la 67 de ani. Iubitul de 28 de ani a surprins-o cu un tort Labubu…
Cine era Eemeli Peltonen, deputatul găsit mort în Parlament? Avea doar 30 de ani
Showbiz internațional
Cine era Eemeli Peltonen, deputatul găsit mort în Parlament? Avea doar 30 de ani
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
Mediafax
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate pe evenimente, în super-anul electoral care l-a adus pe Bolojan la București
Gandul.ro
Ipocrizia AUSTERITĂȚII! 1 mil. € pentru un concert la Oradea. Alte milioane aruncate...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia a început de la un fotbalist și de la un artist
Adevarul
Ultimul trend la nivel mondial: suzeta pentru bărbați, folosită ca metodă anti-stres. Nebunia...
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată...
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmă oficial avizul negativ pentru tranzacția E.ON – MVM
Mediafax
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmă oficial avizul negativ pentru tranzacția E.ON...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Click.ro
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și...
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
WOWBiz.ro
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului,...
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a mutat. Refuzase banii pentru răscumpărare
Antena 3
Bărbatul care s-a trezit cu casa în mijlocul autostrăzii n-a mai suportat zgomotul și s-a...
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Digi 24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru...
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
Digi24
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga...
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze...
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
kfetele.ro
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14...
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie...
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale
Fanatik.ro
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E...
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat...
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
TAXĂ nouă pentru gunoi. Se introduce o regulă nouă pentru colectarea deșeurilor
Capital.ro
TAXĂ nouă pentru gunoi. Se introduce o regulă nouă pentru colectarea deșeurilor
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Sfatul bunului doctor Mercola 
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Sfatul bunului doctor Mercola 
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
Gandul.ro
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată...
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar Zeiţei de la Montreal
as.ro
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi...
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă,...
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
radioimpuls.ro
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările...
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat
Fanatik.ro
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care...
Cristian Gațu la 80 de ani! Ce spune despre viitorul handbalului românesc și dezvăluiri incendiare despre conflictul dintre Steaua și FCSB: „Sunt două echipe”
Fanatik.ro
Cristian Gațu la 80 de ani! Ce spune despre viitorul handbalului românesc și dezvăluiri incendiare...
Știrile zilei, 15 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Divorț-ȘOC în showbiz! Una dintre cele mai vocale influencerițe din România i-a spus adio soțului, ...
Divorț-ȘOC în showbiz! Una dintre cele mai vocale influencerițe din România i-a spus adio soțului, după 11 ani de căsnicie
Maria, femeia din Călărași înjunghiată de fostul iubit, ceruse ajutorul Poliției de două ori înainte ...
Maria, femeia din Călărași înjunghiată de fostul iubit, ceruse ajutorul Poliției de două ori înainte de tragedie. Motivul ULUITOR pentru care autoritățile nu au făcut nimic
Cătălin și Georgiana, tinerii care s-au aruncat în fața TIR-ului, erau dați dispăruți de o săptămână: ...
Cătălin și Georgiana, tinerii care s-au aruncat în fața TIR-ului, erau dați dispăruți de o săptămână: ”Ei erau într-un loc ascuns”
După ancheta DIICOT și procesul cu Dorian Popa, Călin Donca are din nou probleme cu justiția. S-a ...
După ancheta DIICOT și procesul cu Dorian Popa, Călin Donca are din nou probleme cu justiția. S-a deschis dosar penal!
Horoscop 21 august 2025. ZODIA care primește o sumă mare de bani
Horoscop 21 august 2025. ZODIA care primește o sumă mare de bani
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri ...
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: ”Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine!”
Vezi toate știrile
×