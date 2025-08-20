Modul BIZAR în care Meghan Markle își promovează noul serial. Cât costă bijuteriile pe care le-a purtat în timp ce gătea paste

Meghan Markle a găsit o metodă neobișnuită de a face reclamă la noul sezon al serialului ei de pe Netflix – un clip pe Instagram în care putea fi urmărită cum gătește o rețetă “bizară” de paste, în timp ce etala bijuterii în valoare de peste 273.000 de euro.

În vârstă de 44 de ani, Meghan a vrut să le arate celor patru milioane de urmăritori de pe rețelele de socializare cum se gătește o rețetă de paste “mediteraneană” cu lămâi conservate de casă.

Ducesa de Sussex, care acum locuiește în Montecito, California, părea să fie bine dispusă. Intrând în spiritul italian, ea a pus clipul de pe Instagram pe melodia “Mia Cara, Mia Amore” a lui Annette Funicello. Îmbrăcată într-o cămașă de un alb imaculat, Meghan și-a arătat priceperea la gătit, tăind fructele împreună cu usturoi și busuioc.

Totul, în timp ce era împovărată de o colecție impresionantă de bijuterii.

Ce bijuterii a ales să poarte Meghan în timp ce gătea paste

În timp ce majoritatea bucătarilor își scot bijuteriile înainte de a se apuca de gătit, Meghan a decis să gătească purtând diamante, bijuterii din aur Cartier și masivul inel de logodnă.

Meghan purta ceasul Cartier Tank Française al Prințesei Diana, în valoare de 17.800 de lire sterline (20.000 de euro), care i-a fost dăruit după ce s-a căsătorit cu Prințul Harry. Ceasul era purtat alături de o brățară Cartier Love din aur de 18 carate, care se vinde cu aproximativ 7.050 de lire sterline (peste 8.000 de euro).

Meghan a fost, de asemenea, văzută purtând brățara ei de tenis Jennifer Meyer de 2.370 de lire sterline (2.700 de euro), care este realizată manual din aur galben lustruit de 18 carate și a fost creată de fosta soție a lui Tobey Maguire.

Este posibil ca urmăritorii de pe Instagram să fi văzut o bijuterie considerabilă strălucind pe degetul fostei actrițe. Acesta era inelul ei de logodnă de 120.000 de lire sterline (140.000 de euro) pe care Prințul Harry l-a folosit când a cerut-o pe Meghan în căsătorie în 2017.

Meghan mai purta și inelul eternității, care se vinde cu 80.000 de lire sterline (aproape 100.000 de euro) și a atras pentru prima dată atenția publicului când Meghan l-a purtat pentru prima dată în 2019.

Așezat alături de verigheta și inelul de logodnă, inelul eternității are o semnificație personală profundă, deoarece a fost un cadou de la Harry pentru a marca prima aniversare a nunții lor.

În total, bijuteriile pe care Meghan le-a purtat pentru a-și găti mâncarea italiană se ridicau la 237.220 de lire sterline (273.841 de euro), notează reporterii de la DAILY MAIL.

Ce promovează noul clip cu Meghan gătind

Meghan a fost filmată turnând toate ingredientele într-o tigaie Titanium Always Pro de 200 de euro de la Our Place, înainte de a o servi pe o farfurie, adăugând o notă de ulei de măsline și brânză Parmigiano Reggiano.

Ea și-a subtitrat videoclipul:

„Pregătesc mai mult decât paste (cu lămâi conservate de casă)…. foarte multe bunătăți vor veni în curând”.

Acesta este un indiciu privind cel de-al doilea sezon al serialului său Netflix de gătit și stil de viață, “With Love, Meghan”, care va fi lansat pe 26 august.

Ducele și Ducesa de Sussex au semnat un nou „acord multianual pentru proiecte de film și televiziune” cu Netflix, de tipul “prima opțiune” – o retrogradare a contractului lor anterior.

Viitoarea emisiune o va prezenta pe ducesă găzduindu-și prietenii dar nu la conacul ei din Montecito, ci într-o casă închiriată în apropiere, din motive de protejare a intimității.

Modelul și vedeta TV Chrissy Teigen este, fără îndoială, cea mai cunoscută vedetă care urmează să apară în “With Love, Meghan”. Apariția ei a provocat controverse: pe de o parte, Meghan și Harry au dus o campanie privind siguranța online, pe când Chrissy are un trecut de „fată rea” și a trebuit să își ceară scuze după ce a hărțuit mai multe persoane pe Twitter.

Starul din Queer Eye, Tan France, un susținător vocal al familiei Sussex, apare și el alături de mai puțin cunoscutul Jay Shetty și soția sa Radhi Devlukia. Vor reveni și prietenul lui Meghan, Daniel Martin, un artist de makeup, și instructorul ei de pilates Heather Dorak.

Vor mai fi prezenți o serie de bucătari, inclusiv Samin Nosrat, Christina Tosi, Jose Andres, David Chang și Clare Smyth – care au gătit la nunta lui Meghan din 2018.

