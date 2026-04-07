Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!

Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!

De: Daniel Matei 07/04/2026 | 06:10
Sursa foto: Shutterstock

Filmul SF „Project Hail Mary”, cu Ryan Gosling, considerat primul mare blockbuster al anului 2026, a fost depășit la box office de animația pentru întreaga familie „The Super Mario Galaxy Movie”.

The Super Mario Galaxy Movie a revigorat box office-ul din America de Nord, cu încasări de 130 de milioane de dolari din 4.252 de cinematografe în weekendul de lansare și 190 de milioane de dolari în primele cinci zile, scrie Variety.

The Super Mario Galaxy Movie, film potrivit de Paște

Aceste cifre impresionante reprezintă cel mai mare debut al anului pe piața nord-americană, depășind filmul Project Hail Mary, care a obținut 80,5 milioane de dolari în martie. Totuși, rezultatele sunt ușor sub cele ale predecesorului său, The Super Mario Bros. Movie, care a debutat cu 146 de milioane de dolari în primul său weekend și 204 milioane în primele cinci zile.

Datorită popularității filmelor de familie și a atracției exercitate asupra mai multor generații de jocurile video Nintendo, „The Super Mario Bros. Movie” a devenit un adevărat fenomen global, generând încasări de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial, informează sursa citată.

Filmul doboară record după record

La box office-ul internațional, „The Super Mario Galaxy Movie” a încasat 182,4 milioane de dolari din 78 de piețe, ajungând la un debut global impresionant de 372,5 milioane de dolari. Prin comparație, primul film din serie, „The Super Mario Bros. Movie”, a obținut 171 de milioane de dolari pe piețele externe și un total de 375 de milioane de dolari la nivel mondial în același interval.

„Acestea sunt cifre remarcabile. Până acum, filmul reușește să păstreze cea mai mare parte a publicului primului lungmetraj”, a declarat David A. Gross, editorul buletinului de analiză box office FranchiseRe.

Acesta reprezintă, de asemenea, al doilea cel mai de succes debut din toate timpurile pe piața nord-americană pentru Illumination, studioul de animație fondat de Chris Meledandri. Producătorul, a cărui companie are un parteneriat exclusiv cu Universal Pictures, a lansat de-a lungul timpului hituri pentru întreaga familie, precum francizele „Despicable Me” și „Minions”, dar și filme precum „Sing” și „The Secret Life of Pets”.

„The Super Mario Galaxy Movie încântă publicul din întreaga lume. Este impresionant de remarcat că acesta este al 16-lea film al lui Chris Meledandri în 16 ani – un parcurs extraordinar care continuă și în această vară, cu un nou titlu important”, a declarat Jim Orr, responsabilul pentru distribuția în SUA al Universal.

