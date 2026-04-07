BANC | „Bulă, mai ții minte weekend-ul trecut, când am ieșit cu fetele în club?”

De: David Ioan 07/04/2026 | 07:11
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Protagonistul este nimeni altul decât Bulă, care, aflând că a fost înşelat de iubită, alege să mărturisească şi el o trăire ţinută ascunsă. Finalul te va da pe spate!

– Bulă, iartă-mă! Am făcut ceva foarte rău.
– Ce ai făcut, iubito?
– Mai ții minte weekend-ul trecut, când am ieșit cu fetele în club?
– Da.
– Te-am înșelat, Bulă. Îmi pare, sincer, rău…
– Ha, ha, ha!
– De ce râzi, Bulă?
– Eu am una și mai bună pentru tine.
– Ce?
– Iubito, eu sâmbătă m-am însurat…

Alte bancuri amuzante

Bulă și femeile îndrăznețe

– Bulă, ce ai face facă o femeie și-ar face avansuri?

– M-as feri, as fugi mâncând pământul.

–  Cum așa, Bulă?

–  Pentru că, de fiecare dată, după avans urmează lichidarea.

Bulă îi cere bani tatălui său

– Tată, am două întrebari!

Prima: – Pot să primesc mai mulţi bani de buzunar?

Iar a doua: – De ce nu?

Era Bulă la școală, în clasa I

Avocatul către client:

– Domnule Bulă, am o veste proastă și una bună…

– Zi-o întâi pe cea proastă!

– Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.

– Și vestea cea bună?

– Domnule Bulă, sunteți sănătos-tun: colesterolul este sub 130.

– Bulă, pe cine ai avut înaintea mea?

– Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.
– Zi, Bubulino!
– Dar sincer!
– Sincer, Bubulino!
– Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?
– Pe Maria..
– Doar atât?! Fii sincer.
– .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.
– Bulă, să știi că sunt geloasă!
– Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!

– Şefule, nevastă-mea vrea să meargă cu mine la cumpărături.

Mă învoiești 2 ore și pe mine?

– Nu te învoiesc deloc.

– Mersi șefule, știam că pot conta pe tine!

Un tip dorește o soție dintr-o familie numeroasă

Biroul de matrimoniale

– Pot să vă recomand o partidă excelentă, o domnişoară foarte educată, unică la părinţi!

– Prefer o sotie care sa provina dintr-o familie numeroasa.

– Cum asa?

– Asa, mi-ar reveni o cotă parte mult mai mică de soacră.

