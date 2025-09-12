Finaliștii la Mireasa au divorțat?! Detaliul observat de fani care i-au dat de gol

Emma și Adrian, cuplul format în cadrul sezonului 11 al emisiunii Mireasa, par să fi ajuns într-un punct delicat al relației. Fanii au început să speculeze că cei doi nu mai sunt împreună, după ce au observat mai multe schimbări care au avut loc pe conturile lor de pe rețelele de socializare.

Deși după încheierea competiției Emma și Adrian s-au afișat frecvent împreună și păreau să trăiască o poveste fericită, postările recente ridică multe semne de întrebare. Atât Emma, cât și Adrian au șters pozele comune și, mai mult decât atât, nu se mai urmăresc reciproc pe platformele online.

Finaliștii la Mireasa au divorțat?

Primele speculații privind o ruptură au apărut încă de la sfârșitul lunii august. Atunci, Emma a negat zvonurile, răspunzând unui fan pe TikTok că nu s-au despărțit. Între timp, întrebările din partea urmăritorilor s-au înmulțit.

Recent, Emma a publicat o imagine pe Instagram, moment în care a fost întrebată din nou dacă mai formează un cuplu cu Adrian. Ea nu a oferit un răspuns direct, însă la întrebarea dacă au divorțat a precizat clar că nu. La rândul său, fostul concurent de la Mireasa a evitat să comenteze în legătură cu relația actuală, preferând să păstreze tăcerea.

„Din păcate pentru tine, nu”, a scris fosta concurentă de la Mireasa, negând faptul că a divorțat de soțul ei, Adrian.

Cei doi s-au căsătorit în finala Mireasa

După doar trei luni de relație în casa Mireasa, Emma și Adrian s-au căsătorit și au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă, alături de alți concurenți. Ei și-au făcut jurăminte în care își promiteau iubirea, având multe planuri de viitor împreună, însă lucrurile s-au schimbat odată cu ieșirea din emisiune.

„Draga mea soție, vreau să spun că pasul pe care tocmai l-am făcut și drumul pe care vom merge nu este unul ușor, dar este important și cel mai frumos din viața noastră. Încă de la început mi-am luat angajamentul să fiu alături de tine. Sunt lângă tine, te voi iubi și respecta pentru că meriți mai mult decât oricine pe lumea asta. Sper ca această căsnicie să ne unească sufletele mai mult. Promit să te iubesc, respect, să fiu alături de tine la bine și rău”, a fost o parte din jurământul lui Adrian. „Dragul meu soț, atunci când am intrat în casă, nu mă așteptam ca sufletul meu pereche să mă aștepte acolo. Dar uită-te aici, trei luni mai târziu, căsătoriți. Se pare că Dumnezeu a vrut să ne aducă împreună la momentul potrivit, dar și în locul potrivit”, se arată o parte din mesajul Emmei.

