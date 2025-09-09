Divorț-ȘOC la Mireasa! Și-au spus ADIO după 4 ani de căsnicie: ”Am ales să deschid ochii mai larg”

Relația dintre Raluca și Ion Șaulescu, cunoscuți publicului din reality show-ul „Mireasa”, pare să fi ajuns la final după mai multe încercări de a-și salva căsnicia. Cei doi au format un cuplu timp de aproape patru ani, însă au traversat o perioadă marcată de numeroase despărțiri și împăcări, care au alimentat de fiecare dată interesul fanilor.

Ultimele luni au adus o nouă tentativă de reconciliere, după ce Ion a luat în calcul separarea legală. Atunci, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, însă timpul a demonstrat că problemele dintre ei nu au putut fi depășite. Potrivit informațiilor recente, foștii concurenți s-au despărțit din nou și urmează să divorțeze.

Raluca și Ion Șaulescu s-au despărțit!

Încă de la început, relația lor a fost una intensă, dar și plină de provocări. Deși au existat momente în care păreau să fi găsit echilibrul, tensiunile și neînțelegerile s-au accentuat în timp. Despărțirile repetate au demonstrat că mariajul lor era fragil, iar împăcările temporare nu au făcut decât să prelungească inevitabilul.

După aproape patru ani de relație, în care au trăit atât clipe de apropiere, cât și perioade de distanță, cei doi au ajuns la concluzia că drumul lor împreună nu mai are viitor. De această dată, separarea pare definitivă, iar următorul pas este divorțul.

„Nu suntem certați, suntem despărțiți (…) Nu știu ce a postat, nu ne urmărim, nu știu ce face (n.r. Ion Șaulescu). Dacă data trecută eram cu moralul la pământ, data asta am ales să gândesc altfel și am ales să fiu mult mai… Am ales să îmi deschid ochii mult mai larg și mi-am dat seama de foarte multe chestii. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta, dar promit că vă țin la curent cu tot ce urmează în viața mea”, a spus Raluca Șaulescu de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.

În prezent, Raluca locuiește în Germania, în timp ce Ion a rămas în România. Distanța geografică a accentuat și mai mult dificultățile cuplului, iar lipsa comunicării dintre ei confirmă ruptura.

