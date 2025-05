Fiul lui Teo Peter, în sprijinul tinerelor talente! Asociația fondată în numele regretatului artist | ALTCEVA CÂNDVA

În urmă cu 20 de ani, România îl pierdea pe regretatul basist Teo Peter, cofondator al celebrei trupe rock, Compact. Ediția din această săptămână a serialului „ALTCEVA CÂNDVA”, găzduit de podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, prezintă un interviu emoționant cu fiul basistului, Teo Peter Jr., care a rememorat clipele fericite pe care le-a împărțit cu tatăl său, dar și momentul dramatic în care a primit năucitoarea veste a morții. Printre altele, Teo Peter Jr. a vorbit și despre asociația înființată în numele tatălui său și despre cum aceasta ajută acum tinerele talente.

În data de 4 decembrie 2004, Teo Peter deceda în urma unui tragic accident rutier. Se afla într-un taxi, venea de la Sala Polivalentă, iar autoturismul în care se afla a fost lovit de o mașină condusă de un angajat al Ambasadei SUA din București, aflat în stare de ebrietate. Decesul acestuia a adus multă durere pentru familie și fani, însă acum Teo Peter Jr. îi duce moștenirea mai departe.

Așa cum spuneam, într-un interviu exclusiv, realizat de Oana Zvobodă, din seria „ALTCEVA CÂNDVA”, fiul lui Teo Peter a făcut dezvălui interesante despre decesul tatălui său, dar și despre moștenirea pe care o duce mai departe.

Călcând pe urmele regretatului artist, Teo Peter Jr. îi duce mai departe moștenire, iar în memoria acestuia a înființat o asociație ce vine în sprijinul tinerilor artiști.

„Oana Zvobodă: Există și o asociație care îi poată numele tatălui dumneavoastră? Greșesc?

Teo Peter Jr.: Există, nu greșiți. Am hotărât și am înființat asociația Teo Peter, care cumva o consider ca fiind asociația mea cu tatăl meu. Noi suntem Teo Peter, de fapt.

Oana Zvobodă: Cu ce se ocupă? Ce se întâmplă?

Teo Peter Jr.: Se ocupă cu promovarea evenimentelor culturale, a valorilor artistice, cu susținerea tinerilor care, mă rog, sunt la început de drum. Încerc să susțin și să fac lucruri, adică încerc să ofer ajutorul pe care eu l-aș fi dorit și de care aș fi avut nevoie la început. Să încurajez și să duc mai departe pe cei care vor să facă ceva din punct de vedere artistic.

Oana Zvobodă: Cum vedeți tinerii din ziua de astăzi, tinerii artiști, care probabil v-au cerut ajutorul sau v-au trecut pragul asociației?

Teo Peter Jr.: Din start întotdeauna am încurajat și am susținut mereu, în sensul în care am luat trupe tinere, să spunem, în deschiderea concertelor. Și asta se întâmplă și azi. Sau mai nou iau tineri artiști muzicieni, chitariști, de exemplu, sau, mă rog, basiști, toboșari, pe care îi luăm alături de noi și cântăm câte o piesă, să spunem, în concerte, chiar mari, festivaluri, așa mai departe.

Și sunt foarte mulțumit că pot să fac lucrul ăsta, pentru că știu ce înseamnă chestia asta pentru un tânăr de 15 ani, de exemplu, care e la început de drum și cântă la chitară și care e talentat. Sigur, trebuie să fie și talentat. Adică vreau să văd potențialul ca să… Și munca, sigur. Dar știu un lucru. Cei pe care îi luăm alături de noi, faptul că îi luăm pentru ei este un boost extraordinar pentru a merge mai departe. Și mă bucur că pot să fac lucrul acesta”, a spus Teo Peter Jr.