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Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat

De: David Ioan 29/06/2026 | 20:18
Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara. Miză strategică la Senat
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Centrul AGORA pentru Democrație anunță organizarea unei mese rotunde dedicate priorităților strategice ale Flancului Estic înaintea Summitului NATO de la Ankara.

Evenimentul, realizat cu sprijinul Policy Path și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, își propune să contribuie la definirea unei agende coerente și ambițioase pentru poziția României în cadrul Alianței Nord‑Atlantice.

Miză strategică la Senat

Reuniunea va avea loc pe 30 iunie, de la ora 10.00, în sala Avram Iancu a Senatului României, accesul fiind permis între 09.00 și 09.45. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 60 de invitați de rang înalt, reprezentând instituții ale statului, diplomație, apărare, industrie și mediul de expertiză militară și civilă.

Printre vorbitori se numără Mircea Abrudean, președintele Senatului, Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, Ana Tinca, secretar de stat în MAE, generalul (ret.) Christopher Cavoli, fost Comandant Suprem Aliat în Europa, ambasadorul Turciei Özgür Kıvanç Altan, Simona Cojocaru din MAPN și ambasadorul Poloniei Paweł Soloch.

Flancul Estic își pregătește agenda pentru Ankara

În cadrul discuțiilor va fi prezentat documentul de politică publică „De la Ankara la Tirana. Prioritățile Flancului Estic al NATO pentru următorul an”, material care sintetizează direcțiile strategice propuse pentru perioada următoare.

Jurnaliștii interesați sunt invitați să confirme participarea până pe 29 iunie, ora 12.00, la adresa office@agoracenter.ro.

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