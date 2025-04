Flavia Mihășan a expus totul, în direct la CANCAN.RO: copii, planuri mari în TV, slăbiciuni care nu-i dau pace: ”Doamne, câte plăceri aș mai avea! Aoleu!”

Flavia Mihășan nu și-a dorit celebritatea, dar a luat-o ca atare în momentul în care a intrat în echipa matinalului de la Antena 1. De când a devenit mamă, vedeta și-a restrâns aparițiile pe micul ecran, fiind de serviciu în fiecare duminică, dar și la evenimente speciale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a mărturisit că își dorește mai multă expunere pe micul ecran, singura problemă fiind legată de gestionarea timpului între cei doi copii și proiectele profesionale. Flavia Mihășan și-a recunoscut slăbiciunile, dar și dorința de a juca într-un serial, oportunitate pe care, în trecut, a ratat-o.

Flavia Mihășan și tatăl copiilor săi s-au despărțit, dar continuă să facă echipă la creșterea lui Tudor și a lui Carol, ei bifând, de altfel, la începutul acestui an și prima vacanță – în Maldive – după despărțire. Prin urmare, reușesc să se înțeleagă în privința programului cu copiii, astfel încât fiecare să aibă timp și pentru proiectele din sfera profesională.

Flavia Mihășan: „Întotdeauna am făcut ce am vrut”

CANCAN.RO: Care sunt cele trei lucruri fără de care n-ai putea trăi?

Flavia Mihășan: Deci nu ne referim la copii, ne referim la lucruri. Periuța de dinți, parfumul pentru că tot suntem la o lansare de parfum. Doar încă unul? Nu știu, hai să zicem mașina, n-aș putea fără mașină.

CANCAN.RO: De la ce vârstă ai intrat în rândul șoferilor?

Flavia Mihășan: Destul de devreme, atât de de vreme cât se poate. De la 18 ani. Atunci mi-am luat și prima mașină și de atunci conduc.

CANCAN.RO: Achiziția a fost cu sprijinul părinților sau ai reușit din banii tăi?

Flavia Mihășan: Nu, am reușit din banii mei, dar nu-ți imagina că era vreo mașină. Adică era o mașinuță roșie, buburuză, care mi se părea mie că pentru o primă mașină e ok. Mă rog, a fost și-a făcut treaba, m-a dus peste tot, la toate repetițiile. A fost o mașină ok până la urmă.

CANCAN.RO: Nouă sau la mâna a doua?

Flavia Mihășan: Nouă și știu și cât am dat pe ea: 5000 de euro.

CANCAN.RO: Părinții cum au privit această investiție?

Flavia Mihășan: Cum le-au primit pe toate de după: cu suspiciune! Dar eu întotdeauna am făcut ce am vrut.

Flavia Mihășan: „Să fiu o mamă calmă și un reper pentru copii”

CANCAN.RO: Ți se întâmplă să faci și investiții pe care să le regreți? De exemplu, dacă ești la shopping, să-ți iei anumite haine și pe urmă să constați că de fapt sunt în plus?

Flavia Mihășan: Da, mai fac din astea, făceam înainte de copii, eram expertă, deci numai asta făceam. Acum mai rar, dar mai fac. În special am asta cu adidașii și cu gențile… sunt slăbiciuile mele. Nu-mi plac pantofii cu toc, sandalele cu toc, nu, dar, în schimb, adidașii ăia scumpi și gențile alea mișto… Nu regret nimic!

CANCAN.RO: Fac parte din plăcerile vieții.

Flavia Mihășan: Exact. Doamne, și câte plăceri aș mai avea! Nu vrei să știi! Aoleu!

CANCAN.RO: Ce îți dorești pentru acest an?

Flavia Mihășan: Având situația de familie cu copii, îmi doresc să facem ca și până acum, să fie totul foarte ușor și simplu pentru ei. Să fie ei bine – ăsta e obiectivul meu principal, să fiu o mamă calmă și un reper pentru ei. Sunt într-un punct în care aș vrea să fac foarte multe profesional. Dacă aș avea timp, ar fi perfect. Foarte multe spectacole vreau să fac, vreau să lucrez și mai mult în TV. Eu sunt doar duminica la matinal și atunci când se poate, când e vreun eveniment special cum a fost ziua Neatza, ziua Antenei, atunci sunt și eu. Dar da, asta vreau: să pot să le îmbin, cum am făcut până acum. Dacă-mi iese și anul ăsta e foarte bine, e suficient.

Flavia Mihășan: „Mi-ar plăcea să joc și în seriale”

CANCAN.RO: Dar un rol într-un serial te-ar tenta? Ai avut vreo propunere?

Flavia Mihășan: Nu am dat niciodată niciun casting pentru asta. Am avut o propunere, dar se suprapunea cu “Chicago” atunci și n-am putut, dar da, mi-ar plăcea să joc și în seriale, mai ales că joc și în spectacolele astea: “Chicago”, “Shrek”. Pe lângă faptul că am făcut coregrafia și dansez, am și un mic rol, cam în toate. Și în “Mamma Mia” am și rol, deci nu sunt chiar complet străină de asta

Foto: Instagram

