Florin Bratu, „câine” până în 2020!

Înaintea derby-ului de pe terenul campioaniei României, CFR Cluj, oficialii formației Dinamo au anunțat că i-au prelungit contractual tehnicianului Florin Bratu pîn 2020!

Directorul general Ionel Dănciulescu a anunțat că FC Dinamo București și antrenorul principal Florin Bratu au convenit prelungirea raporturilor contractuale până la 30 iunie 2020.

„Începând din acest moment, Florin Bratu este antrenorul echipei până în anul 2020. Florin face o muncă titanică aici și, din punctul nostru de vedere, este antrenorul ideal pentru ceea ce vrem noi să facem şi sperăm că împreună cu el să punem umărul la ridicarea unui nou Dinamo, acel Dinamo pe care îl ştim cu toţii, obişnuit cu performanţa. Suntem bucuroşi şi îi urăm mult succes în continuare şi sperăm ca în iarnă să facem un alt tricou, cu 2022 sau chiar mai mult. Am considerat că e antrenorul ideal în tot ceea ce înseamnă parcursul lui Dinamo. Nu cred că puteam găsi un alt antrenor mai bun decât Florin. Dacă vrei să ai performanţe şi să faci lucrurile aşa cum trebuie făcute trebuie continuitate, nu să schimbăm antrenorul după şase luni, un an. Îmi doresc foarte mult să aibă continuitate. Mă bucur foarte mult că în acest moment a semnat pe incă un an de zile după terminarea acestui campionat şi sunt convins că în iarnă sau cel mai târziu în vara anului viitor o să semnăm un nou contract cu Florin. Are aceleaşi responsabilităţi pe care le-a avut şi până în acest moment”, a declarat Ionel Dănciulescu la conferința de presă.

Antrenorul principal Florin Bratu a subliniat că prelungirea contractului cu clubul din Ștefan cel Mare arată că munca sa este apreciată.

„Mă simt foarte bine şi onorat pentru ceea ce s-a întâmplat şi îi mulţumesc lui pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. El ştie foarte bine ceea ce încercăm să facem aici şi munca pe care o depunem. Mulţumesc conducerii pentru că-mi acordă această continuitate, este foarte important pentru mine şi vreau ca acest lucru să fie o provocare mai mare şi să încercăm să facem la Dinamo o echipă competitivă”, a declarat Florin Bratu.