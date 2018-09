Florin Bratu: „Înfrângerea cu Astra doare și e greu de suportat!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București a declarat după prima înfrângere suferită de elevii săi pe teren propriu în acest sezon, scor 1-2 cu Astra Giurgiu că eșecul este greu de suportat.

Bratu a spus că nu se gândește la demisie însă a admis că în fotbal de poate întâmpla orice și că ar putea plăti cu postul pentru rezultatele sub așșteptări din acest debut de sezon.

„Dificil și greu de suportat această înfrângere. Ne doare cel mai tare faptul că am jucat acasă și că am venit după o perioadă de 10-12 zile în care am tot lucrat. Dar lipsa de maturitate și-a făcut simțită prezența și am luat goluri copilărești. Nu m-a interesat prea mult echipa Astra, ci am fost interesat de ceea ce trebuia noi să facem. Nu s-a respectat planul din păcate, vom vedea ce se va întâmpla. Suntem foarte naivi pe fază defensivă, e greu de suportat, dar nu trebuie să cedăm. E foarte greu de găsit soluții atunci când pierzi la scor în deplasare. Încercăm să găsim soluții, dar continuăm să gafăm în apărare. Suferim și pe fază ofensivă. Deși a fost un meci bun din acest punct de vedere, pentru că ne-am creat ocazii, nu marcăm. Ne precipităm În fotbal te aștepți la orice. Eu am o relație bună cu cei din conducere, vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare. Eu, ca persoană, îmi place să lupt până la capăt”, a declarat Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo.

După acest rezultat Astra rămâne singura echipă neînvinsă din actualul campionat și cu 14 puncte este pe loul 2 în Liga I. De partea cealaltă Dinamo a pierdut primul meci acasă în acest sezon, după trei victorii consecutive. „Câinii” se află pe locul 8 cu 10 puncte și au cea mai slabă defensivă, cu 16 goluri primite.