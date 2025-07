Florin Busuioc face prognoze pentru mirese și gospodine! Întrebări trăsnite primite la piață: Auzi, Busule, fiică-mea are nuntă…”

La TV face prognoze pentru milioane de români, dar în viața reală Busu e consultat pe loc de oricine are o urgență… meteorologică! De la piață până în autobuz, gospodinele și nuntașii îl iau la întrebări: „Plouă sau nu, nea Busule? Că am sfeclă de scos și nuntă de organizat!”. Vedeta Pro Tv ne-a împărtășit cele mai mai trăsnite întrebări pe care le-a primit, dar nu s-a eschivat să ne dezvăluie și cea mai mare supărare a lui actuală!

După 30 de ani în câmpul Pro TV, Florin Busuioc își deschide arhiva personală de amintiri cu umor și sinceritate dezarmantă. De la dublajele pentru desene animate și apariții inedite în emisiunile Mihaelei Rădulescu, până la momentele tensionate din timpul prognozei meteo, Busu povestește pentru CANCAN.RO cele mai memorabile clipe trăite în televiziune.

”Am început cu dublaje pentru desene animate care se difuzau sâmbăta și duminica, pe vremuri, și am înregistrat în avans ca să avem material. Am multe amintiri de neuitat. Una dintre ele este dintr-o emisiune cu Mihaela Rădulescu, când m-au cocoțat într-un ham și am coborât ca un îngeraș… Hamul mă strângea îngrozitor! A fost cel mai cumplit moment!

Îmi amintesc cu drag de Radu Anton Roman – am foarte multe amintiri extraordinare cu el. La fel și de la Bingo, unde lucram cu Mișu Călin. Și de la Meteo am o mulțime de momente interesante.

Țin minte că, într-o dimineață, mi-a căzut prompterul în timpul transmisiei. N-aveam absolut nimic. Am zis: ‘Asta e, mă uit pe hartă.’ Dar când m-am întors, nu aveam nici grafică! Așa că am spus ce țineam minte din filmarea anterioară”.

”Dacă nu aș face teatru, probabil că m-aș usca”

Busu ne-a povestit și despre premiile care l-au emoționat, kilogramele care au revenit tiptil și teatrul care îl ține „în priză”. Recunoaște că amână lucrurile importante, dar nu și bucuria de a fi pe scenă și în fața publicului.

”Am luat un premiu important la Zurich: cel mai bun prezentator meteo al Europei, în 2010, și premiul a făcut mai mult decât orice primă. O recunoaștere serioasă a muncii noastre, a echipei. În rest fac teatru, teatrul mă tine în viață, proaspăt și așa cum mă vedeți. Dacă nu aș face teatru, probabil că m-aș usca. Cu sănătatea sunt ok, singurul lucru pe care îl regret este că după ce am slăbit 24 de kilograme… le-am pus la loc! Am mâncat seara.

Înainte, când țineam cură, mâncam până în ora 5. Și apoi am început iar să mănânc seara, pe la 9-10. Și s-au pus kilogramele la loc. Trebuie să fac ceva pentru asta. Tot amân lucrul ăsta, pentru că eu sunt cu procrastinarea, în general amân tot ce e important în viața mea”.

Busu nu scapă de prognoze nici la piață, nici în tramvai! Gospodinele îl opresc între tarabe ca să afle dacă vremea e bună ca să scoată sfecla, de exemplu, sau dacă pot organiza nunți. Meteorologul preferat al românilor e oricând gata să răspundă ”cu dedicație”!

”Mă recunoaște toată lumea când ies din casă, mai ales că eu merg și cu tramvai, și cu metrou, și cu autobuz, nu am niciun fel de problemă. Nu mă dreanjează când lumea mi se adresează sau când cineva face glume legate de ce fac eu la Pro. Cea mai tare glumă a fost când m-a întrebat o doamnă în piață : auzi, nea Busule, plouă sau nu plouă, că trebuie să scot sfecla :)))) Alta m-a întrebat: auzi, Busule, are fiică-mea nuntă în Moldova, pe la Fălticeni, îi pun cortul? Plouă sau nu plouă? Și zic: păi când are nunta? Ea zice: în august! Și noi eram în februarie (n.r. râde)”.

