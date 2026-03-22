Florin Prunea, în doliu! Prietenul său s-a stins la Midia: “M-a sunat”

Florin Prunea este devastat după moartea fostului fotbalist de la Farul și Steaua, Sorin Tufan. Cei doi vorbeau des și aveau o legătura apropiată, iar fostul portar al echipei Naționale nu își revine nici acum din șoc. Chiar cu o săptămână înainte de tragedie au vorbit la telefon.
Sorin Tufan, fost jucător de fotbal de la Farul și Steaua, a murit la 57 de ani în accidentul naval din Portul Midia. El era căpitanul remorcherului Astana, nava care s-a scufundat. Înainte să devină marinar, Tufan a fost fotbalist. A debutat la echipa Farul la doar 17 ani și a contribuit la promovarea constănțenilor în prima ligă în 1988, apoi a fost transferat la Steaua. Din cauza unor accidentări, Sorin s-a reprofilat, renunțând la sport și alegând meseria de marinar.
Sorin Tufan și Florin Prunea au fost colegi la naționalele de juniori ale României. Deși nu a mai activat în sport și viața i-a purtat în alte domenii, cei doi au rămas prieteni și țineau legătura.
Chiar cu o săptămână înainte de tragedie, Sorin Tufan l-a sunat pe Prunea. Fostul portar al Naționalei este afectat și acum de moartea colegului său și a povestit cu durere ultimele vorbe pe care marinarul i le-a spus. Nimeni nu și-ar fi imaginat că acel apel telefonic urma să fie ultimul dintre ei.
„Mi-am adus aminte de nenorocirea aceasta de la Constanța… Cu accidentul acela, cu colegul nostru, Sorin Tufan. Acum o săptămână m-a sunat. Am vorbit cu el. Voia să îmi trimită un pește. Bă, mă suna tot timpul: «Hanțule, ce faci? Pe unde ești?». Am fost colegi la echipa națională. El (n.r. Sorin Tufan) era comandantul remorcherului. El era liber și l-a rugat un coleg (n.r. să facă schimb de tură): «Vino, frate…!»”, a declarat Florin Prunea.
