Florin Prunea, în doliu! Prietenul său s-a stins la Midia: “M-a sunat”

De: Irina Vlad 22/03/2026 | 13:13
Florin Prunea este devastat după moartea fostului fotbalist de la Farul și Steaua, Sorin Tufan. Cei doi vorbeau des și aveau o legătura apropiată, iar fostul portar al echipei Naționale nu își revine nici acum din șoc. Chiar cu o săptămână înainte de tragedie au vorbit la telefon. 

Sorin Tufan, fost jucător de fotbal de la Farul și Steaua, a murit la 57 de ani în accidentul naval din Portul Midia. El era căpitanul remorcherului Astana, nava care s-a scufundat. Înainte să devină marinar, Tufan a fost fotbalist. A debutat la echipa Farul la doar 17 ani și a contribuit la promovarea constănțenilor în prima ligă în 1988, apoi a fost transferat la Steaua. Din cauza unor accidentări, Sorin s-a reprofilat, renunțând la sport și alegând meseria de marinar.

Florin Prunea, devastat după moartea lui Sorin Tufan

Sorin Tufan și Florin Prunea au fost colegi la naționalele de juniori ale României. Deși nu a mai activat în sport și viața i-a purtat în alte domenii, cei doi au rămas prieteni și țineau legătura.

Chiar cu o săptămână înainte de tragedie, Sorin Tufan l-a sunat pe Prunea. Fostul portar al Naționalei este afectat și acum de moartea colegului său și a povestit cu durere ultimele vorbe pe care marinarul i le-a spus. Nimeni nu și-ar fi imaginat că acel apel telefonic urma să fie ultimul dintre ei.

„Mi-am adus aminte de nenorocirea aceasta de la Constanța… Cu accidentul acela, cu colegul nostru, Sorin Tufan. Acum o săptămână m-a sunat. Am vorbit cu el. Voia să îmi trimită un pește. Bă, mă suna tot timpul: «Hanțule, ce faci? Pe unde ești?». Am fost colegi la echipa națională. El (n.r. Sorin Tufan) era comandantul remorcherului. El era liber și l-a rugat un coleg (n.r. să facă schimb de tură): «Vino, frate…!»”, a declarat Florin Prunea.

