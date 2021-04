Florin Salam, pus din nou la zid de fratele Fănicăi, fosta soție care a murit de cancer

Scandalul pare că e de neoprit! Nu mai puțin de 12 ani au trecut de când Fănica, prima soție a lui Florin Salam, a murit de cancer, dar manelistului i se aduc și astăzi reproșuri. O face fostul său cumnat, Iulian Albu.

Fratele Fănicăi a lansat, din nou, un atac dur la adresa lui Salam. Acesta a spus, pentru Antena Stars, că deși au trecut 12 ani de când sora lui a trecut în neființă nu există zi în care să nu îi ducă dorul. Iar când a venit vorba despre Florin Salam, Albu l-a taxat, din nou. L-a acuzat că timp de opt ani nu i-a aprins Fănicăi o lumânare la mormânt. „Fata ei, Betty, nepoata a făcut parastasul. Ea a făcut totul pentru mama ei. Betty își face datoria vizavi de mama ei, mai departe nu pot să vorbesc. Pentru că este tatăl ei. Este al optulea an în care nu merge la sora mea, nici să îi aprindă o lumânare. Poate cu ocazia asta de Paște va merge. Sunt tatăl lui, fratele lui acolo poate va merge. (CITEȘTE ȘI: CUM A CUCERIT-O FLORIN SALAM PE ROXANA DOBRE. ARTISTUL A DEZVĂLUIT CE FĂCEA ÎN FIECARE NOAPTE)

Să îi ajute Dumnezeu să facă tot ce își dorește. El are o familie acum. M-am bucurat. Vorbesc sincer. Era tânăr. A stat destul singur. A suferit, a fost chestia asta, ce am simțit și am văzut a fost vreo 2-3 de ani, după el știe ce a simțit. Pe noi ne-a durut asta. Să nu o mai pomenească la nunți, ca să nu zică lumea cât suferă Salam. A suferit primii 3-4 ani, dar mai departe au fost numai regii, actorii, să vadă lumea la Tv”, a spus Florin Albu.

Roxana Dobre, actuala soție a lui Salam, în perfuzii la spital

Soția lui Florin Salam a ajuns la perfuzii! Frumoasa brunetă le-a arătat fanilor săi că are ceva probleme de sănătate. A făcut-o pe Instagram, unde s-a văzut că situația medicală nu este gravă. „Pentru că nu am fost cuminte, uitați ce am pățit, dar este cineva aici cu mine care mă face bine. Și mai este încă cineva care are grijă de mine, este asistenta mea, fetița mea. Ei, fetelor, nu vă speriați, că primesc multe mesaje acum de la voi dacă sunt bine sau dacă am pățit ceva. Pur și simplu a fost o perfuzie cu vitamine și cu un paracetamol, pentru că am luat răceala de la fetițele mele. În rest, sunt ok, vă mulțumesc frumos pentru mesaje”, a transmis Roxana Dobre la InstaStory.