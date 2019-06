Florin Salam, sechestrat la o petrecere? ”A reușit să scape cu mari intervenții”

Florin Salam ar fi fost sechestrat la o petrecere în Italia. Petrecăreții nu l-ar mai fi lăsat pe artist să plece acasă.

Incident neplăcut pentru Florin Salam! Artistul ar fi fost sechestrat la o petrecere, în Italia. Potrivit spynews.ro, cei care l-au invitat pe Salam la petrecere, un cunoscut şi de temut clan de interlopi stabilit de ani buni în Italia, au început să reacţioneze agresiv când au văzut că Salam se opune şi nu mai vrea sub nici un chip să cânte, şi de aici până la a izbucni un scandal de proporţii a mai fost doar un pas. Scăparea lui Florin au fost însă nişte prieteni, la care artistul a apelat pentru a se putea elibera. (CITEȘTE ȘI: CADOUL FABULOS AL MILIONARULUI BIRLIC: UN MERCEDES S PENTRU NEVASTA LUI FLORIN SALAM!)

”Florin a sunat nişte prieteni apropiaţi care se aflau în momentul acela în Italia. A reuşit să scape de la acea petrecere cu mari intervenţii, pentru că au venit respectivii băieţi să vorbească pentru el şi să-l elibereze. Petrecăreţii se îmbătaseră foarte tare şi nu mai vroiau sub nici o formă să-l lase pe Florin să plece. E adevărat că a primit o sumă frumuşică, aproape 10.000 de euro pentru show-ul pe care l-a făcut, bani pe care i-a împărţit însă cu trupa lui, dar nici un ban din lume nu mai are valoare când trăieşti sub o astfel de presiune”, a povestit pentru Spynews un apropiat al cântăreţului, la momentul respectiv.

Florin Salam și Roxana Dobre au împreună trei copii

De câțiva ani buni, Florin Salam și Roxana Dobre trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme. În prezent, cei doi sunt mai liniștiți ca oricând, iar artistul chiar îşi doreşte să ”egaleze” scorul dintre băieţi şi fete, aşa că ar vrea ca partenera lui să nască încă un băieţel.

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. (VEZI AICI:FILMARE ȘOCANTĂ CU FLORIN SALAM ÎN METROU: ”PĂREA CĂ NU SE SIMTE BINE!”)

Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan.