Florin Tănase optimist după victoria mai mult decât lejeră cu Clinceni: „Avem șanse mari la titlu!”

FCSB s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) la Călărași în duelul cu Academica Clinceni în ultimul meci al rundei a 3-a din play-off-ul Ligii 1. Victoria „roş-albaştrilor” a fost obținută grație celor două goluri marcate de Florin Tănase (min. 26, 57), liderul bucureștenilor ajungând la 21 de goluri marcate în această ediție a Ligii 1.

„Sunt fericit că am reușit să îmi ajut echipa. Aveam nevoie să revenim pe primul loc. Sunt fericit și pentru că am fost ales omul meciului. În primul rând le mulțumesc colegilor că fără ajutorul lor nu puteam să marchez atâtea goluri. Mă bucur că am reușit să marchez în toate sezoanele de play-off. Sper să o țin pe aceiași linie, să dau cât mai multe goluri în acest play-off și la final să câștigăm titlul. Trebuie să marchez, să îmi ajut echipa, dar eu zic că mai avem și alți jucători care pot marca. Avem șanse mari la titlu”, a declarat Florin Tănase.

Victoria de la Călărași a fost a 7-a bifată de echipa lui Toni Petrea în ultimele 9 meciuri din campionat, în celelalte două partide din această serie „roș-albaștrii” remizând.

Rezultate etapa a 2-a play-off Liga 1

FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1

Sepsi OSK – CFR Cluj 0-1

Academica Clinceni – FCSB 0-2

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 39 pct.* 2 CFR Cluj – 38 pct.

3 Universitatea Craiova – 30 pct.

4 Sepsi OSK – 24 pct.*

5 FC Botoșani – 22 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte