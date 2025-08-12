Acasă » Știri » Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau să fiu în astfel de relații”

Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau să fiu în astfel de relații"

De: Alina Drăgan 12/08/2025 | 16:59
Fosta ispită de la Insula Iubirii e, din nou, pe piață! S-a despărțit de iubită: „Nu mai vreau să fiu în astfel de relații”
Romeo Vasiloni s-a despărțit de iubită
Încurcate sunt căile iubirii, mai ales pentru una din fostele ispite de la Insula Iubirii. Deși credea că a găsit, în sfârșit, dragostea și se află în relația potrivită, se pare că povestea de iubire s-a evaporat în doar câteva luni. Ispita masculină este, din nou, sigură și a vorbit despre motivele ce l-au făcut să pună punct relației.

Romeo Vasiloni, căci despre el este vorba, a devenit cunoscut după participarea sa la Insula Iubirii. În emisiune, fosta ispită a spus de mai multe ori că nu exclude posibilitatea de a-și găsi jumătatea acolo, însă nu a avut noroc. Totuși, a întâlnit pe cineva în afara show-ului de la Antena 1. Credea că a găsit persoana potrivită pentru el, însă în doar câteva luni mirajul s-a spulberat.

Romeo Vasiloni s-a despărțit de iubită

În urmă cu doar câteva luni, Romeo Vasiloni anunța cu surle și trâmbițe că și-a găsit jumătatea și s-a făcut băiat de casă. Cea care îl cucerise la vremea respectivă era o brunetă voluptoasă. Pentru o perioadă lucrurile au mers cum nu se putea mai bine, însă în cele din urmă a venit și despărțirea. Romeo este acum un bărbat singur și în căutare de noi pretendente.

Romeo a vorbit și despre motivele despărțirii și spune că nu poate accepta faptul ca partenera sa să îl constrângă. Nu îi place să fie „ținut în lesă”, iar iubita lui se pare că dezvoltase în ultima perioadă acest obicei. Îl agasa și îl controla, așa că a decis să pună stop.

„Eu sunt o persoană care nu poate fi ținută în lesă, iar marea majoritate a femeilor vor să facă asta după o anumită perioadă. După câteva luni te întreabă de ce te duci acolo, de ce faci asta, iar eu nu sunt așa.

Eu asociez fericirea cu libertatea, adică libertatea de a te alege și libertatea de a mă alege. Nu fac presiuni și nici nu vreau să fie făcute presiuni”, a declarat Romeo Vasiloni, potrivit spynews.ro.

Romeo Vasiloni s-a despărțit de iubită /Foto: Instagram

De asemenea, Romeo a mai spus că în ultima perioadă între el și brunetă începuseră să apară tot felul de certuri, iar relația ducea spre una toxică. Mai mult, povestea de dragoste dintre cei doi era destul de dificilă, căci se desfășura la distanță, tânăra locuind în Germania.

„Au fost mici certuri în faza inițială, dar, într-un final, am căzut de comun acord că mai bine să ne despărțim decât să fim în relații toxice, să stăm să ne certăm. Eu am fost în relații toxice și nu mai vreau să fiu în astfel de relații.

Eram împreună din februarie, adică de șase luni. Aveam planuri, am și locuit împreună. Ea locuiește de aproximativ 10 ani în Germania și am locuit împreună când venea în concediu. A fost puțin și o relație la distanță. Mai mergeam eu acolo, mai venea ea, dar e greu, nu funcționează”, a mai spus Romeo.

