Fosta iubită a DJ-ului Avicii a făcut publică o conversație privată purtată cu regretatul artist. Mulți fani au luat foc atunci când au citit-o

Îndurerară de pierderea fostului iubit, DJ Avicii, cu care rămăsese în relații foarte bune, Emily Goldberg a dezvăluit pe o rețea de socializare una dintre conversațiile purtate cu acesta. Gestul său nu a fost privit cu ochi buni de foarte mulți dintre internauți, printre care se află și fani de-ai artistului. Ei au criticat-o dur.

Emily Goldberg a urcat pe pagina ei de Instagram o captură făcută la o discuție mai veche purtată cu DJ Avicii. În timpul convorbirii prin mesaje, ea i-a spus regretatului artist: „E pisica mea / Te iubesc, Tim! / Peste trei ore”, iar el: „Bună, pisicuțo / Și eu te iubesc, Emily / Mi-e dor de tine / Iubito, când e zborul tău? Ce mai faci, iubito?”. Imaginea emoționantă a fost însoțită de descrierea: „🖤 #ripavicii #avicii”.

În timp ce unii dintre fani i-au înțeles durerea, alții au acuzat-o că se folosește de moartea celebrului DJ Avicii ca să își facă publicitate.

„E atât de trist, suntem distruși”, „Dumnezeule, îmi pare atât de rău 😢 E un înger acum”, „Tim e într-un loc mai bun acum… Noi nu îl vom uita niciodată! A fost cel mai bun”, i-au scris trei dintre fani.

„Care este scopul postării acestei conversații? Să vedem cât de bine îl știai tu? Această captură e veche, tu nici măcar nu te mai întâlneai cu el în prezent, el nici nu te mai urmărea pe Instagram, vrei doar atenție. Asta nu e despre tine, el a murit”, „Fără să crezi că am lipsă de respect față de tine, dar șterge poza”, „Asta nu arată nimic mai mult decât ego” sunt trei dintre mesajele acide primite de Emily Goldberg.

Deocamdată, fosta parteneră a celebrului DJ Avicii nu le-a răspuns fanilor care au criticat-o.

„Atât de trist, atât de tragic. La revedere, dragul meu Tim! 💙 A plecat prea devreme”, a scris Madonna pe o rețea de socializare.

Vă reamintim că în 2014, artistul a dat semne de oboseală și a anulat concerte, explicând că nu se refăcuse după o operație de apendicită, iar în 2015, a anulat reprezentanții invocând nevoia unei „meritate pauze”.

„Pentru mine este ceva ce are legătură cu sănătatea mea. Scena nu e pentru mine. (…)„, a spus Avicii jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter în 2016.

Avicii a decis în 2016 să renunțe la show-uri. Tim Bergling și-a motivat decizia prin dorința de a face „mai multe” lucruri în viață. Într-o postare, celebrul DJ a scris câteva rânduri emoționante la vremea aceea.

„Acum două săptămâni, am profitat de timp și am condus de-a lungul Statelor Unite împreună cu prietenii și echipa mea. Am fost doar să vedem și să gândim lucrurile diferit. Asta m-a ajutat cu adevărat să realizez că trebuia să fac schimbarea cu care mă luptam de o vreme”, au relatat jurnaliștii de la The Sun când au reluat mesajul lui Avicii.



Avicii a colaborat cu nume mari din industria muzicii internaționale

Avicii a lucrat cu Madonna, Rita Ora, Coldplay sau David Guetta și a urcat de două ori pe locul al treilea printre cei mai buni DJ din lume, în 2012 și 2013, potrivit „DJ Magazine”. Înainte de a-și anunța retragerea din muzică, starul se număra printre cel mai bine plătiți DJ din lume, câștigând 28 de milioane de dolari în 2014, potrivit Forbes.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy – pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).