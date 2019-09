Adela Chirică, fosta logodnică a miliardarului Nicolae Sota, îl pune la zid pe cel alături de care are un copil, Davis, diagnosticat cu o formă rară de epilepsie. Femeia se află într-un continuu proces cu omul de afaceri, căruia îi cere o pensie alimentară mai mare, pentru că micuțul are nevoie de tratamente foarte scumpe. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă atât reacția emoționantă, dar și acidă a Adelei, cât și documentele depuse la Judecătorie.

Este o luptă parcă fără sfârșit pe care Adela Chirică o duce cu bărbatul alături de care a crezut, în urmă cu mulți ani, că va îmbătrâni. Miliardarul Nicolae Sota și Adela, fostul model de succes din Constanța, au împreună un copil, Davis (12 ani), care, din păcate, suferă de sindromul Dravet, o formă gravă și rară de epilepsie. Implicit, costuri uriașe pentru un tratament adecvat. Adela i-a cerut, la Judecătorie, miliardarului o pensie alimentară care să acopere cheltuielile necesare pentru medicația micuțului Davis. (CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN, DAT ÎN JUDECATĂ DE FIUL SĂU PENTRU PENSIE ALIMENTARĂ!)

Informații din dosar: i-a fost teamă că nu mai achită pensia!

”Prin cererea înregistrată la data de 10.06.2019 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București s-a solicitat, pe calea ordonanței președințiale, obligarea pârâtului (Nicolae Sota) la plata în continuare a unei pensii de întreținere în cuantum de 7.000 lei sau în subsidiar de 4.500 lei, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, (Adele Chirică) a arătat că a avut cu pârâtul o relație de aproximativ 8 ani, din care a rezultat minorul S C D N , născut la data de 21.05.2007.

Din pricina problemelor grave de sănătate cu care minorul a început să se confrunte de la vârsta de 7 luni, relația dintre părinți s-a deteriorat progresiv, copilul rămânând principala preocupare a mamei. (NU RATA: CUNOSCUTUL MILIARDAR ROMÂN A PIERDUT PROCESUL CU FOSTA LOGODNICĂ! VA PLĂTI LUNAR O PENSIE ALIMENTARĂ DE…)

Aceasta a arătat că, în contextul tratamentelor speciale, a asistenței permanente ce trebuie oferită minorului, reclamanta face față cu greu singură acestor costuri.

În plus, a susținut că dacă în trecut pârâtul achita benevol o pensie de aproximativ 4.500 lei, în luna aprilie 2019 chiar de 7.200 lei, după discuții și șicane între cei doi, reclamanta a perceput riscul ca acesta să nu mai achite și să devină necooperant în această privință, iar sistarea plății pensiei este în defavoarea minorului, a cărui stare de sănătate necesită costuri sporite”, se arată în dosarul depus la Judecătorie.

Adela Chirică a cerut această sumă, reprezentând pensie alimentară, cu caracter temporar, până la soluționarea dosarului. Se pare însă că Nicolae Sota ar fi avut câștig de cauză, după ce a depus întâmpinare. Conform Adelei Chirică, el va plăti o pensie alimentară lunară de doar 2.000 de lei. ”Trăiește înconjurat de lux, are venituri 0 la ANAF și a cerut să plătească 2.000 RON/lună. Iar tribunalul i-a îndeplinit dorința”, a scris Adela, pe pagina de socializare.

Adela Chirică: ”L-am rugat pe Davis să-și ierte tatăl!”

”Domnul miliardar Sota, dovedit prin 3 teste genetice ca fiind tatăl biologic al fiului meu, Sota Constantin Davis Nicolas, diagnosticat genetic cu Sindrom Dravet, cea mai gravă formă de epilepsie incurabilă, după 9 luni în care nu și-a văzut copilul, l-a dat în judecată că nu este tatăl lui. L-a programat la IML pentru testare fix cu o zi înainte de ziua copilului, îi dă mesaj că îi e dor de el și vrea să îl vadă, la sfârșitul săptămânii trecute, fix înainte de proces”, a mai dezvăluit Adela Chirică. (VEZI AICI: BĂNICĂ JR. ȘI LAVINIA PREGĂTESC BOTEZUL ANULUI! I-AM FILMAT LA ”NEGOCIERI” PENTRU MENIU)

”M-am chinuit să îl conving pe Davis să îi mai dea o șansă, i-am explicat că tatăl meu e mort și nu îl mai pot îmbrățișa niciodată, însă ei mai au șansa asta, l-am rugat să îl ierte, că poate va deveni tatăl bun așa cum aprinde Davis lumânări la biserică și se roagă să devină”, a scris Adela.

Adela Chirică: ”I-a luat trening și adidași și mi-a lăsat bonul, să văd cât a dat…”

Tot ea a povestit o întâmplare petrecută recent și care îl are în prim-plan pe tatăl lui Davis, Nicolae Sota. ”L-a luat de două ori… duminică i-a cumpărat trening și adidași și mi-a lăsat bonul să văd că a dat 500 RON pe ele, iar în tot acest timp și-a pregătit lovitura decisivă.

A câștigat apelul ordonanței noastre presidențiale. Deși peste tot apare ca miliardar, deși trăiește înconjurat de lux, are venituri 0 la ANAF și a cerut să plătească 2.000 ron/lună. Iar tribunalul i-a îndeplinit dorința.

Bine că i-a luat trening și adidași, când acest copil are nevoie de medicație zilnică de care e dependent, are nevoie de uleiul de canabis, are nevoie de terapii, dietă ketogenică, școală. (CITEȘTE ȘI: ELENA UDREA ȘI ADRIAN ALEXANDROV ÎȘI BOTEAZĂ AZI FETIȚA! IMAGINI EXCLUSIVE DE LA EVENIMENT)

Are nevoie de un acoperiș deasupra capului, unde să doarmă. Nu de trening și adidași, că nu era în fundul gol și desculț. Pe toate astea îmi este imposibil să le asigur eu din cei 2.000 RON pe care îi va plăti el. Pentru că un miliardar în România are venituri 0. Nu mai am cuvinte… doar lacrimi și sufletul bucăți pentru copilașul meu”, a fost reacția Adelei Chirica.

Adela Chirică, acuzații uluitoare la adresa lui Sota

Adela avea să vorbească, după mulți ani de la despărțire, despre cel care i-a fost logodnic. A făcut-o la ”Acces Direct”. Ea a povestit că fiul ei, Davis, are o formă de epilepsie gravă genetică, sindromul Dravet. Boala i-a fost descoperită când el avea doi ani. La vârsta de cinci ani, copilul a intrat în comă. Modelul a susținut că Nicolae Sota i-a cerut să îi dea actele de handicap al copilului, pentru a nu plăti impozite pentru mașină și casă. „I-am dat actele de handicap pentru mașină, însă am refuzat să colaborez cu el când mi-a cerut să fac acte false, să declar că e la el copilul, ca să nu plătească impozit la casă”, a spus Adela Chirică.

S-au logodit, urma nunta, dar…

În 2011, miliardarul Nicolae Sota se căsătorea cu Natalia Barbu, iar fosta lui iubită, manechinul Adela Chirică, nu l-a menajat. Femeia a făcut, atunci, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu omul de afaceri, care i-a și dăruit un băiețel, Davis. Adela, care, zilele trecute, a apelat la instanță pentru ca Sota să plătească pensia alimentară de care ar fi uitat, a detonat bomba în ziarul ”Național”. (VEZI AICI: TATĂL COPILULUI ANNEI LESKO, PRIMELE ȘI SINGURELE DECLARAȚII DESPRE ”DIVORȚ”: ”ANNA ARE EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU A GESTIONA CORECT ACEASTĂ RELAȚIE…”)

„Nu am putut să concep să intru în biserică și să mă căsătoresc în fața Lui Dumnezeu cu un bărbat care, în timpul crizelor de gelozie, m-a amenințat că o să îmi ia copilul și, mai mult, cu un bărbat pe care nu-l mai iubeam. A venit după mine la Cancun și mi-a dat inelul de logodnă. Atunci am și stabilit data nunții, pe 11 iunie în Constanța, pentru că eu sunt de acolo. Când lucrurile s-au rupt între noi, mi-a spus sec: o să mă răzbun și o să mă însor cu Natalia, că și ea are nevoie de buletin de București”, spunea la acea vreme femeia care a avut o relație de opt ani cu Sota.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)