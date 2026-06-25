Fosta lui Dorian Popa trece prin momente grele. Babs a pierdut încă o ființă dragă

Ultima perioadă a fost una destul de grea pentru Babs, iar acum bruneta a primit o nouă lovitură. Fosta parteneră a lui Dorian Popa trece prin momente grele după ce a pierdut o ființă dragă. Printre lacrimi, aceasta a făcut anunțul trist și a mărturisit că a ajuns la limita puterilor. Necazurile vin unul după altul pentru Babs.

La începutul lunii, Babs a primit o veste devastatoare atunci când Dorian Popa a anunțat decesul lui Cheluțu. Patrupedul a făcut parte din viața acesteia pentru multă vreme, iar moartea lui a afectat-o profund. Acum, bruneta a mai pierdut încă o ființă dragă.

„Nu am cuvinte pentru ce simt acum! De ziua lui…este ireal”, a transmis Babs, după ce a aflat vestea despre Cheluțu.

Babs a pierdut încă o ființă dragă

Acum, Babs le-a dat o nouă veste proastă urmăritorilor săi din mediul online. Se pare că și motanul său, Moty, s-a stins din viață. Seara trecută, bruneta a ajuns la urgență cu motanul său, însă pentru acesta nu s-a mai putut face nimic. Moty avea 12 ani și dezvoltase un edem pulmonar, iar medicul veterinar nu i-a mai dat nicio șansă.

Vestea tragică a îngenuncheat-o pe Babs. Aceasta a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Bruneta este distrusă de durere.

„RIP Moty! Te iubește mami mult”, a scris Babs, în mediul online.

De asemenea, printre lacrimi, Babs a mărturisit că deja nu mai poate suporta atâtea lovituri. Cu vocea tremurândă și vizibil afectată, bruneta a dat de înțeles că nu mai poate face față tuturor încercărilor la care a fost supusă în ultima vreme.

„L-am luat acasă pe Motycă. Îl îngrop în grădină. Prea multe în ultimul timp. M-au năpădit toate. Și Cheluțu și Moty și Bubu…”, a spus bruneta, plângând.

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