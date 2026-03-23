Fosta parteneră îl demască pe toboșarul lui Smiley și al Andrei! Coșmarul prin care a trecut, după ce l-a cunoscut: “Se putea întâmpla o nenorocire”

Scandalul în care este implicat fostul toboșar al Andrei și al lui Smiley continuă. După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit faptul că muzicianul vrea să-și lase mama bolnavă pe drumuri, noi detalii șocante din viața lui au ieșit la iveală. Fosta parteneră de viață a lui Claudiu Andrei Buna Popa, pe nume Raluca, a făcut declarații cutremurătoare, în exclusivitate, despre calvarul prin care a trecut în perioada în care cei doi formau un cuplu. Calvar care a continuat și după ce s-au despărțit.

Raluca nu este străină de lumea showbiz-ului, este și ea artistă și a cântat ca backing vocals tot pentru Smiley și Andra, pe aceeași scenă cu toboșarul. Au trăit o poveste de dragoste timp de 8 ani de zile, și s-au despărțit în urmă cu 5 ani, însă abia acum, tânăra a decis să spună lucrurilor pe nume, deoarece viața alături de el a fost mai degrabă un coșmar, decât un basm, așa cum i s-a promis la începutul relației.

Totul a început în 2013, la un eveniment din Arad, atunci s-au cunoscut. El i-a promis o viață de vis în București, însă în realitate, ducea o viață dublă.

Raluca, ex-iubita fostului toboșar al lui Smiley și al Andrei: „Mi-a spus să fac avort”

Cei doi s-au mutat în București, iar acela a fost fost începutul unei perioade aparent liniștite. Dar totul s-a prăbușit în momentul în care Raluca a rămas însărcinată. Toboșarul nu și-a dorit copilul și nici nu a ajutat-o din punct de vedere financiar. Cu toate că artista avea probleme de sănătate, a refuzat să renunțe la sarcină. A mers la evenimente și a cântat alături de nume mari din industria muzicală, pentru a-și putea întreține copilul.

Am aflat după 3 ani că mai avea o relație de 7 ani. Cu toate astea, mi-a spus că mă alege pe mine. Iar eu l-am crezut. Lucrurile au început să ia o turnură neașteptată atunci când am rămas însărcinată. Mi-a spus în față să fac avort. A zis că nu vrea copilul. Nici mama lui nu îl voia. El nu m-a ajutat deloc din punct de vedere financiar. Nu mi-a dat niciun ban. Nici măcar în timpul sarcinii. Ba dimpotrivă, el îmi lua banii și mă mințea, a declarat Raluca pentru CANCAN.RO.

Situația a avansat pe o pantă descendentă în momentul în care au apărut problemele legate de consumul de substanțe interzise. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că muzicianul a avut probleme cu legea, iar anul trecut a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce numele lui a apărut într-un dosar de trafic de substanțe interzise.

Totul a degenerat rapid în relația celor doi, iar bărbatul, susține Raluca, a început să consume droguri tot mai des și să piardă bani la jocuri de noroc. Însă momentul care a marcat-o și care a făcut-o să spună „stop” a fost unul șocant.

Copilul meu a pus mâna pe substanțele lui de pe masă. Nu știam ce e acolo, apoi am realizat. Se putea întâmpla o nenorocire. Atunci am știut că trebuie să plec. El nu se implică deloc în viața copilului, nu plătește pensie alimentară. Copilul e pe numele lui, iar uneori, nici alocația nu o trimite. Nu ne ajută cu absolut nimic, a mai spus fosta parteneră de viață a lui Claudiu Andrei Buna Popa.

